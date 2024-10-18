В офисе псковского отделения «Яблока» прошли обыски, связанные с уголовным делом против заместителя председателя партии Льва Шлосберга*, которого подозревают в нарушении законодательства об иноагентах (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом сообщается в телеграм-канале «Яблока».

Представители партии утверждают, что из офиса вывели всех сотрудников, кроме Шлосберга*. У политика изъяли личный телефон, к нему приехал адвокат.

Также изъяли офисную технику и личные ноутбуки сотрудников, сказано в сообщении. В «Яблоке» отмечают, что «следователю было сообщено, что у Льва Шлосберга* одно рабочее место в офисе, другой техникой он не пользуется и в рамках уголовного дела об отсутствии плашки изъятие избыточно».

В управлении Следственного комитета (СК) по Псковской области подтвердили РБК, что обыски в отделении «Яблока» связаны с делом в отношении Шлосберга* о неисполнении обязанностей иностранного агента. Обыски провели следователи СК вместе с сотрудниками центра МВД по противодействию экстремизму при содействии СОБРа. «Изъяты технические устройства и электронные носители, представляющие интерес для следствия», — добавили в ведомстве.

Первые обыски по этому уголовному делу прошли 2 октября. Тогда силовики рано утром обыскали квартиру Шлосберга* и его жены Жанны, а также квартиру его 95-летнего отца Марка Шлосберга.

Дело против Шлосберга*

В июне 2022 года Минюст признал Шлосберга* иноагентом. По данным ведомства, политик выступал против боевых действий на Украине, а также распространял материалы иностранных агентов и недостоверную информацию о решениях российских властей.

В феврале 2024 года Псковский городской суд оштрафовал Шлосберга* из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. рублей. В тот же день политик получил еще один штраф на 2 тыс. рублей по статье о «распространении информации о террористической организации без указания на ее статус». Он заявлял о намерении оспорить эти решения.

В июле Шлосберга* оштрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам по поводу военной операции на Украине.

В начале октября, когда в квартире Шлосберга* прошли обыски, СК сообщил, что против политика возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента. Шлосберг* проходит по делу в качестве подозреваемого. По версии следствия, он «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».

Жена Шлосберга* Жанна тогда рассказала RTVI, что всего было два обыска: в их квартире, а также у 95-летнего отца политика — они живут на одной лестничной площадке. Она назвала произошедшее «акцией устрашения».

Сам Шлосберг* в разговоре с RTVI заявил, что обысками руководили сотрудники Следственного комитета (СК), вместе с ними были сотрудники Центра «Э». Политик отметил, что удостоверения они не показывали, но он «их знает в лицо».

После обыска в квартирах прошел допрос. Шлосберг* заявил, что следствие получило ответы на все вопросы, но пытается «невозможное сделать возможным».

«Сейчас они пытаются найти некие способы, чтобы так или иначе невозможное сделать возможным. Официально мы заявили, что не нарушали законодательство. Везде эта проклятая маркировка ставится. У меня все соцсети открыты, все могут это увидеть», — сказал политик.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов