В отношении председателя партии «Яблоко» Льва Шлосберга* была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде в связи с обвинением в нарушении законодательства о деятельности иностранных агентов. Об этом сообщается в телеграм-канале Следственного управления Следственного комитета по Псковской области.

«Следственным отделом по городу Пскову следственного управления СК России по Псковской области расследуется уголовное дело в отношении Льва Шлосберга*. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах), и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в тексте официального сообщения.

В ведомстве отметили, что Шлосберг* неоднократно привлекался к административной ответственности из-за нарушения правил деятельности иностранных агентов, а также повторно опубликовал материалы, без указания своего статуса. В рамках расследования уголовного дела продолжается сбор доказательств и установление всех обстоятельств произошедшего.

Зампред «Яблока» назвал изменение своего статуса в уголовном деле продолжением «приключений заблудившихся “плашек” в Псковской области».

«Приключения заблудившихся “плашек” в Псковской области продолжаются. Следователь по особо важным делам СУ СК по Псковской области Андрей Семенов пригласил меня на встречу и выдал сегодня утром постановление о привлечении в качестве обвиняемого по делу о якобы “неисполнении обязанностей иностранного агента”. Таким образом, мой статус изменился», — написал он.

Политик также отметил, что переход из статуса подозреваемого в статус обвиняемого не стал для него неожиданностью, а также напомнил, что такой шаг не подразумевает предъявление обвинительного заключения, утвержденного прокуратурой для передачи дела в суд.

«Никаких новых вопросов не задавалось. Я подтвердил, что не признаю себя виновным полностью, следствию представлены все необходимые доказательства», — рассказал он.

По словам Шлосберга*, следователь принял решение назначить подписку о невыезде в качестве ограничительной меры, не связанной с лишением свободы, так как политик не нарушал обязательства о явке.

«Территория свободного передвижения ограничена Псковской областью, за ее пределами — по уведомлению следователя», — добавил он.

В конце ноября 2024 года Лев Шлосберг* был задержан в аэропорту Пскова. По его словам, сотрудники правоохранительных органов встретили его у трапа самолета после возвращения с заседания партии «Яблоко» в Москве. В начале октября дома у Шлосберга*, а также у его 95-летнего отца прошли обыски. Сам зампред «Яблока» заявил RTVI, что не нарушал закон.

* внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов