Армия США впервые за 65 лет может казнить своих военнослужащих, если это одобрит президент Дональд Трамп. О том, что Пентагон разработал детальный план казни четырех бывших военнослужащих, находящихся в камерах смертников, первым сообщил портал Task & Purpose. Позже это подтвердил ABC News, ознакомившийся с документом.

Последний раз армия США казнила своего солдата в 1961 году — это был рядовой Джон Беннетт, осужденный за изнасилование и покушение на убийство одиннадцатилетней девочки в Австрии. С 1916 по 1961 год американские военные власти казнили 135 человек.

План армии США по приведению смертных приговоров в исполнение получил название «Операция “Решительное правосудие”» и был составлен в феврале 2026 года. Он предписывает армейским структурам координировать с Федеральным бюро тюрем перевод осужденных из дисциплинарной тюрьмы армии на базе Форт-Ливенворт в Канзасе на федеральный объект для исполнения смертных приговоров в Терре-Хот, штат Индиана — объект, где с 2001 года приводят в исполнение все федеральные смертные приговоры в США.

Согласно документу, армия должна быть готова привести приговоры в исполнение «не позднее чем через 150 дней с даты президентского утверждения». Отдельно прописаны процедуры допуска свидетелей и представителей прессы.

Официальный представитель Пентагона Синтия Смит подчеркнула, что ничего экстраординарного в подобном планировании нет.

«Учения по данной операции проводятся на регулярной основе на протяжении последних 20 лет. Эти тренировки — стандартный элемент нашего непрерывного планирования и подготовки на случай, если президент утвердит смертный приговор. На сегодняшний день президент не предпринимал никаких действий в отношении троих осужденных, чьи смертные приговоры еще не утверждены президентом», — заявила Смит.

Белый дом не ответил на запрос о том, намерен ли Трамп одобрить приведение приговоров в исполнение, переадресовав вопрос в армию. Согласно Единому кодексу военной юстиции, военные трибуналы вправе выносить смертные приговоры, однако привести их в исполнение можно только после личного одобрения главы государства.

Военно-правовые эксперты объясняют многолетнее отсутствие таких решений нехваткой политической воли у президентов.

«Для этого нужна определенная политическая решимость. Я думаю, что Джордж Буш-младший был слишком занят войнами за рубежом. Барак Обама не имел склонности ни казнить, ни помиловать — за одним исключением. В первый президентский срок Трампа это так и не стало для него достаточным приоритетом, чтобы сказать: “Да, действуем”», — заявил президент Национального института военного правосудия Фрэнк Розенблатт.

Барак Обама смягчил приговор одному из военных смертников — Дуайту Лавингу, осужденного в 1988 году за убийство двух солдат, заменив ему высшую меру пожизненным заключением без права на досрочное освобождение.

Трамп в первый же день второго срока подписал указ «О восстановлении смертной казни», поручив Минюсту США восстановить практику смертной казни после моратория, который был введен при президенте Джозефе Байдене. В апреле ведомство объявило о расширении перечня допустимых способов исполнения приговоров, включив в него расстрел.

Глава Пентагона Пит Хегсет публично выступил за приведение приговоров в исполнение: «Я на сто процентов привержен тому, чтобы для Нидала Хасана была применена высшая мера наказания. Жертвы и выжившие заслуживают справедливости без промедления».

Нидал Хасан — бывший майор и армейский психиатр, в 2009 году открывший огонь в медицинском учреждении на базе Форт-Худ в Техасе. Перед стрельбой он выкрикнул «Аллаху акбар». Погибли 13 человек, десятки получили ранения. Хасан был парализован после того, как в него выстрелили прибывшие на место полицейские.

На суде он не отрицал, что открыл огонь, назвав себя солдатом, оказавшимся «не на той стороне войны Америки с исламом». В 2013 году, давая показания, он заявил психиатрам, что смертная казнь принесет ему спасение и что он «по-прежнему будет мучеником». В том же году суд приговорил его к смертной казни. Все ходатайства о пересмотре дела в Верховном суде были отклонены.

Второй фигурант — сержант Хасан Акбар, осужденный за нападение на американских военных в лагере Пенсильвания в Кувейте в 2003 году: он забросал палатки гранатами и открыл огонь по сослуживцам, убив капитана армии и майора ВВС, а также ранив 14 человек. В мае Хегсет лично вручил медали «Пурпурное сердце» девяти ветеранам, пострадавшим в том нападении.

Самое давнее дело касается военнослужащего Рональда Грея. В 1988 году его признали виновным по 14 пунктам обвинения, включая три эпизода умышленного убийства, покушение на убийство и три эпизода изнасилования, двое из жертв — военнослужащие. В июле 2008 года президент Буш подписал приказ о его казни, назначенной на декабрь того же года, однако федеральный суд приостановил казнь. В 2016 году другой судья снял этот запрет, в 2017-м армейский суд отклонил последнюю апелляцию. Грей — единственный из нынешних смертников, чей приговор уже был официально утвержден президентом.

Четвертый осужденный — бывший мастер-сержант Тимоти Хеннис. В 1985 году суд штата Северная Каролина признал его виновным в тройном убийстве — женщины и двух детей — совершенном в период службы в Форт-Брэгге. Верховный суд штата отменил приговор, сочтя, что многократный показ фотографий на процессе мог оказать неправомерное влияние на присяжных. В 1989 году Хеннис был оправдан. Он вновь заключил контракт с армией и прослужил до 2004 года, уйдя в отставку в звании мастер-сержанта.

Спустя годы сохраненные образцы улик прошли повторный ДНК-анализ, которого не существовало во время первого процесса. Принцип недопустимости двойного привлечения к ответственности за одно и то же преступление исключал новое преследование на уровне штата.

Однако военные прокуроры сослались на нормы UCMJ, позволяющие судить бывшего военнослужащего за преступления, совершенные во время службы. Хенниса вернули на действительную службу. В 2010 году военный трибунал признал его виновным и приговорил к смерти.

Защита в судебных документах указывала, что дело, по мнению защиты, стало беспрецедентным сразу в нескольких отношениях — вынесение смертного приговора после оправдания и судебное преследование военного пенсионера по статьям UCMJ. В 2021 году Верховный суд отказал в рассмотрении его ходатайства о пересмотре.

Все четверо содержатся в дисциплинарной тюрьме армии США в Форт-Ливенворте. За последнее десятилетие Верховный суд отказался рассматривать их жалобы.