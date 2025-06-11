Сооснователь и глава федерального политического комитета партии «Яблоко» Григорий Явлинский расценил дело против зампреда псковского отделения организации Льва Шлосберга* как давление на политика и партию. Об этом он заявил RTVI.

«Это давление на Шлосберга и давление на партию. На сегодняшний день в отношении семи членов ″Яблока″ возбуждены уголовные дела по политическим мотивам, трое из них находятся в заключении», — сказал Явлинский.

Комментируя решение Псковского областного суда о домашнем аресте Шлосберга*, политик отметил, что «в сложившейся ситуации это лучше, чем СИЗО».

«Лев Шлосберг* — умный, благородный и светлый человек. И партия, и я лично сделаем все возможное, чтобы его поддержать и помочь», — заключил сооснователь «Яблока».

Утром 10 июня у Шлосберга*, его 96-летнего отца и в офисе псковского «Яблока» прошли обыски с изъятием техники. Жена Шлосберга* Жанна рассказала «Новой газете», что у нее забрали телефон, а у отца политика — модем. По ее словам, силовики «так нагло себя еще не вели».

Зампреда псковского «Яблока» задержали и доставили на допрос. Сначала он находился в статусе подозреваемого, затем ему предъявили обвинения в повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК), сообщили в региональном отделении партии.

По решению следователя политика поместили в изолятор временного содержания. 11 июня суд отправил Шлосберга* под домашний арест.

По версии следствия, в январе Шлосберг* выложил в одной из соцсетей видео, совершив тем самым публичные действия, направленные на дискредитацию армии.

«Яблоко» утверждает, что уголовное дело связано с участием Шлосберга* в дебатах с историком Юрием Пивоваровым* на YouTube-канале «Живой гвоздь». Политик в дискуссии «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня».

Как пояснили в партии, следствие считает, что Шлосберг* выложил видео дебатов в «Одноклассниках». Сам политик отрицает публикацию ролика и причастность к управлению этой страницей. По словам сторонников Шлосберга*, на которых ссылается «Новая газета», видео было размещено в фейковом аккаунте «Одноклассников», не принадлежащем политику.

Официальный представитель МИД Германии Йозеф Хинтерзеер заявил, что ведомство «решительно осуждает» арест Шлосберга*.

Ранее суд дважды назначал Шлосбергу* штраф по протоколу о дискредитации армии и несколько раз — за отсутствие маркировки иностранного агента.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов