Мировой судья участка № 38 Пскова назначил зампреду местного отделения партии «Яблоко» Льву Шлосбергу* 420 часов обязательных работ по уголовному делу о повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК). Об этом в среду, 5 ноября, сообщила объединенная пресс-служба областных судов.

Дело о плашках иноагента

Прокурор просил назначить Шлосбергу* 440 часов исправительных работ. Максимальное наказание по этой части статьи составляет два года лишения свободы.

Согласно Уголовному кодексу, обязательные работы отбываются не свыше четырех часов в день (ч. 2 ст. 49 УК), при этом в течение недели не может быть менее 12 часов (ст. 27 Уголовно-исполнительного кодекса). Таким образом, назначенное Шлосбергу* наказание составляет около 35 недель или порядка восьми месяцев обязательных работ.

Как сказано в релизе суда, Шлосберг* дважды в течение 2024 года привлекался к административной ответственности по обвинению в публикации материалов в интернете без отметки о том, что они созданы иноагентом (ч. 4 ст. 19.34 КоАП). В частности, по данным суда, с 12 мая по 31 июля политик «не менее пяти раз» распространял информацию на своей странице во «ВКонтакте» без соответствующей маркировки.

Шлосберг* вину не признал, защита будет обжаловать приговор, говорится в комментарии псковского «Яблока». По версии защиты, немаркированные материалы, которые стали поводом для уголовного дела, — это чужие видео, сохраненные политиком на своей странице в соцсети.

Адвокаты Владимир Данилов и Виталий Исаков настаивали, что ни оперуполномоченный, ни следователь, ни гособвинитель не смогли сформулировать в ходе судебных слушаний, что именно нарушил Шлосберг* и каким образом он должен был сохранить видеоролики, не нарушая закона.

Сам Шлосберг* выступил с последним словом 30 октября. Он назвал закон об иностранных агентах инструментом государственной «отмены» людей, заявил, что не считает себя иноагентом и призвал суд оправдать его.

Уголовное дело против Льва Шлосберга* о повторном нарушении порядка деятельности иноагента возбудили 1 октября 2024 года. За 13 месяцев, которые прошли с тех пор, состоялось 20 судебных заседаний, материалы составили шесть томов общим объемом 1366 листов, отмечает псковское «Яблоко».

Дело о дискредитации армии

С 11 июня Шлосберг* находится под домашним арестом по другому уголовному делу — о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), за что максимально грозит пять лет тюрьмы.

7 октября суд смягчил меру пресечения, назначив вместо домашнего ареста запрет определенных действий, в частности, пользоваться любыми средствами связи, почтой и телеграфом. Политику было разрешено свободно перемещаться по Псковской области, общаться с людьми, ходить на работу, посещать мероприятия. Новая мера пресечения вступила в силу 8 октября. Однако уже через два дня, 10 октября, суд по протесту прокуратуры вернул зампреда псковского отделения «Яблока» под домашний арест до 8 декабря.

По версии следствия, в январе Шлосберг*, ранее уже привлеченный к административной ответственности по статье о дискредитации армии, опубликовал в «Одноклассниках» видеозапись, «направленную на дискредитацию использования Вооруженных Сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности».

В «Яблоке» пояснили, что речь идет о публикации дебатов Шлосберга* с историком Юрием Пивоваровым*, в ходе которых политик «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной». При этом, по данным псковского отделения партии, ее зампреду «вменили две фразы, которые произнес не он», а его оппонент на дебатах. Следствие по этому делу продолжается.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов