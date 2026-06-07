ЕС перешел к ужесточению миграционной политики, которую отдельные критики называют «трампизацией», пишет El Pais. Речь идет о лагерях для депортируемых за пределы Евросоюза, соглашениях с третьими странами об отправке к ним мигрантов в обмен на финансирование, усиленном пограничном контроле и других мерах.

Как пишет газета, новый регламент, над которым работает Брюссель, позволит заключать соглашения с третьими странами, которые согласятся принять тех, кто не имеет права оставаться в ЕС. Он также предусматривает создание за пределами Европы лагерей для депортируемых — они же «центры возвращения». Однако инициатива, как подчеркивает El Pais, не решает множество вопросов, например, что будет, если в такие центры будут отправлять семьи и детей.

Пока Брюссель на этой неделе работал над документом, Нидерланды, Дания, Австрия, Италия, а также другие члены Евросоюза негласно ведут поиски страны или стран, куда можно было бы отправлять — подальше от Европы — тех, кому отказано в убежище или вынесено предписание о выдворении, говорится в статье.

Источники El Pais уточняют, что на этот счет ведется работа с африканскими и другими странами, которые в обмен на принятие мигрантов получат финансирование, экономическое сотрудничество или визовые преференции. Издание отмечает, что еще 10 лет назад подобные идеи казались немыслимыми для обсуждения в ЕС.

«Это лучше, чем что-либо другое, символизирует трансформацию европейской миграционной политики. Вопрос больше не в том, как принимать прибывающих, а в том, как им помешать приехать и как их выдворить, когда они все же приезжают», — рассказал EL Pais европейский дипломат, специализирующийся на миграционной политике более 20 лет.

Изменения в политике ЕС издание связывает в том числе с ростом влияния ультраправых сил и принятием их риторики традиционными консерваторами.

Кроме того, среди стран Европы идет дискуссия о возврате мигрантов на родину, вынесении пограничного контроля за ее пределы и соглашениях с третьими странами, призванных остановить миграцию еще до того, как она достигнет европейской территории.

«С новыми правилами у нас будет больше контроля над тем, кто может приехать в ЕС, кто может остаться и кто должен уехать. Мы наводим порядок в Европе», — заявил на этой неделе еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер, один из главных инициаторов нового курса ЕС.

Профессор международной политики в Лондонском университете королевы Марии Джефф Хюйсманс в разговоре с El Pais назвал политику Брюсселя «секьюритизацией».

«Мы будем решать, а не торговцы людьми»

Кроме того, на следующей неделе вступает в силу европейский пакт о миграции и убежище: он ужесточает пограничный контроль, ускоряет отдельные процедуры рассмотрения заявлений на убежище, укрепляет механизмы возвращения и устанавливает новые обязательства солидарности между государствами-членами. Его сторонники представляют документ как прагматичное решение для управления миграционными потоками; противники считают это закреплением концепции «Европы-крепости».

«Мы, европейцы, будем решать, кто приезжает в Европу и при каких обстоятельствах, а не мафии и торговцы людьми», — заявляла глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Брюссель объясняет резкое сокращение нелегальных въездов новой миграционной архитектурой. По данным Frontex, агентства ЕС по охране границ, в 2025 году было зафиксировано около 178 тыс. незаконных пересечений внешних границ Союза — на 26% меньше, чем годом ранее, и самый низкий показатель с 2021 года: менее половины уровня, зафиксированного всего двумя годами ранее.

Этого удалось добиться в том числе за счет соглашения 2016 года с Турцией о сдерживании сирийских беженцев. Это обошлось ЕС примерно в 6 млрд евро. За этим последовали спорные многомиллиардные пакты с Тунисом, Египтом и Мавританией, сочетающие экономическую помощь и усиление пограничного контроля, пишет El Pais.

Теперь Брюссель стремится увеличить количество этих стран, говорится в материале: и хотя конкретные условия отличаются, их основа неизменна — правительства третьих стран получают деньги за то, чтобы мигранты не могли добраться до территории ЕС. Правозащитники настаивают, что нередко это сопровождается массовыми нарушениями прав человека.

Однако, отмечает El Pais, в отдельных случаях антимигрантская политика дает сбои. Например, Великобритания отказалась от плана по отправке просителей убежища в Руанду после многолетних судебных тяжб и больших расходов, а Италия вложила сотни миллионов в центры для беженцев в Албании, которые в итоге так и не заработали.

Исследователь Оксфордского университета Аврора Ганц в разговоре с газетой отметила, что Европа переживает все более очевидный парадокс: мигранты нужны различным секторам экономики, однако управление ими осуществляется с помощью инструментов, все в большей мере связанных с безопасностью и контролем.

«Европа нуждается в миграции, чтобы функционировать, но управляет ею все больше так, словно это риск», — констатирует исследователь.

Газета также ссылается на демографическую статистику по странам Евросоюза: по данным Eurostat, трудоспособное население ЕС продолжит сокращаться, тогда как доля лиц старше 65 лет может приблизиться к 30% к середине века.

Между тем некоторые критики говорят о «трампизации» европейской миграционной политики, пишет El Pais. «Европа рискует импортировать логику, вдохновленную американской моделью ICE, ориентированную на депортации и на видение иммиграции сквозь призму безопасности», — предупреждает евродепутат Хави Лопес. По его мнению, Союз рискует перенять механизмы контроля, чуждые европейской традиции защиты прав и свобод.