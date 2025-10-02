Заместителя председателя партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова арестовали по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает московское управление Следственного комитета.

По версии следствия, политик в апреле 2022 года «публично распространил в открытом доступе для неограниченного круга лиц в телеграм-канале под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию о действиях Вооруженных сил Российской Федерации против мирного населения Украины».

Круглова арестовали до 29 ноября. Следователь настаивал на его аресте, поскольку у зампреда «Яблока» есть загранпаспорт и шенгенская виза на год, передают «Осторожно, новости».

Сам Круглов просил не отправлять его в СИЗО. Он отметил, что пришел в «Яблоко» в 17 лет, поскольку тезисы партии совпадают с его миропониманием. По словам политика, он работает в легальном поле и не делает никаких незаконных действий.

«Следователь хочет за запись, которая была сделана 2,5 года назад, отправить меня в CИЗО. И приводит странные аргументы», — считает Круглов.

Он не согласился с опасениями из-за наличия у него загранпаспорта, поскольку документ был изъят. Круглов добавил, что не собирался уезжать из страны.

«Я хочу иметь возможность видеть семью, маму, супругу, дочь. Прошу избрать меру пресечения, не связанную с пребыванием в СИЗО», — отмечал политик в ходе заседания.

После того, как суд вынес решение об аресте, адвокат Максима Круглова — Наталья Тихонова — рассказала «Осторожно, новости», что оно будет обжаловано.

«Оно будет обжаловано незамедлительно, завтра же. <…> Постановление считаем необоснованным, будем добиваться его отмены», — сказала Тихонова.

Она передала благодарность Круглова всем, кто пришел к зданию суда и следит за развитием его ситуации. Среди прочего, поручительства за Круглова подписали основатель «Яблока» Григорий Явлинский, председатель партии Николай Рыбаков и другие деятели, отмечают «Осторожно, новости».

Максима Круглова задержали 1 октября в Санкт-Петербурге и отвезли в Москву. Его обвинили в фейках о российской армии из-за поста, опубликованного в телеграм-канале. По версии следствия, политик публично распространил «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных против мирных жителей Украины.

О каком именно посте идет речь, не уточняется. «Осторожно, новости» писали, что подводом могла стать публикация о событиях в украинском городе Буча в личном телеграм-канале Круглова.

