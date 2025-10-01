Заместителя председателя партии «Яблоко», бывшего депутата Мосгордумы Максима Круглова задержали по уголовному делу о распространении фейков про российскую армию (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК). Об этом сообщает московское управление Следственного комитета.

Круглову вменяется пост в телеграм-канале, опубликованный в апреле 2022 года. По версии следствия, политик публично распространил «под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию» о действиях российских военных против мирных жителей Украины. Круглов проходит по делу как подозреваемый.

Круглова задержали в Петербурге и везут Москву, уточнил зампред «Яблока» Кирилл Гончаров. По его словам, связи с политиком нет. Какой именно пост в телеграме Круглова стал причиной возбуждения уголовного дела, неизвестно, добавил Гончаров.

«Максим — бывший депутат МГД, зам председателя партии, всегда был и есть очень осторожен и вся деятельность всегда носила легальный характер», — написал он.

Предположительно поводом для задержания политика стал его пост о событиях в украинском городе Буча, пишут «Осторожно, новости».

«Мы разбираемся в ситуации и пока никак ее не комментируем», — сообщил RTVI пресс-секретарь лидера «Яблока» Григория Явлинского Игорь Яковлев.

Максим Круглов с 2019 по 2024 годы был депутатом Мосгордумы и возглавлял фракцию «Яблоко» в столичном парламенте, входил в комиссии по образованию, государственному строительству и местному самоуправлению, науке и промышленности. В 2024 году Круглов снова баллотировался в Мосгордуму, но не был зарегистрирован. В «Яблоке» причины отказа называют «надуманными».

В июне в отношении зампреда псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга* возбудили уголовное дело о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), суд отправил его под домашний арест.

По версии следствия, Шлосберг* разместил на своей странице видеозапись, совершив тем самым публичные действия, направленные на дискредитацию армии. Партия связывает преследование Шлосберга* с его участием в дебатах на YouTube-канале «Живой гвоздь», во время которых политик «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня».

Шлосберг* также находится под подпиской о невыезде в связи с уголовным делом об уклонении от обязанностей иноагента.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов