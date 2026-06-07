Французская разведка активно помогала властям Армении бороться с «инакомыслием» в Сети во время предвыборной кампании. Об этом в своей статье для Journal du Dimanche написала преподаватель Католического института Вандеи Рафаэль Оклер.

«Хорошо известно, что лучший способ доминировать в информационном пространстве — это взять под контроль СМИ, и Пашинян, безусловно, не колеблется, делая это. <…> Офицеры специального подразделения VIGINUM отслеживают и блокируют в интернете высказывания, идущие вразрез с официальной позицией [Еревана]», — заявила Оклер.

По ее словам, любая информация, компрометирующая Пашиняна, теперь проходит через дополнительные фильтры, установленные французскими спецслужбами. Однако эта «цензура» не сработала, подчеркивает эксперт: многие материалы о предвыборных манипуляциях все равно появлялись в интернете, что, по мнению Оклер, «позволяет судить о масштабах протестных настроений».

Президент Франции Эммануэль Макрон отверг обвинения, заявив: «Это не вмешательство, а занятие политической позиции».

Как отмечается в статье, в 2024 году в Армении были зарегистрированы 224 нарушения прав журналистов, годом ранее — 208. По индексу свободы прессы, включающему 180 стран, республика за год опустилась с 34-го на 50-е место, а ее оценка ухудшилась — с «удовлетворительной» до «проблематичной», уточняет Journal du Dimanche.

В начале мая Армения и Франция подписали совместную декларацию об установлении стратегического партнерства. Согласно пресс-релизу правительства Армении, стороны также обменялись письмом о намерениях «О сотрудничестве между правительством Республики Армения и правительством Французской Республики в сферах искусственного интеллекта, кибербезопасности и полупроводников».

Сегодня в Армении проходят парламентские выборы. В них участвуют 18 политических сил: 16 партий и два блока, включая «Гражданский договор» Пашиняна. Голосование началось в 8:00 по местному времени, по всей стране работает более 2 тыс. избирательных участков.