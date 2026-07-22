Количество случаев кори в США в 2026 году превысило прошлогодний показатель и достигло 2295, что стало самым высоким уровнем за 35 лет. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, данные которого приводит Axios.

По состоянию на 21 июля в стране зарегистрировано 2295 случаев кори — на семь больше, чем за весь 2025 год вместе взятый, когда было подтверждено 2288 заражений.

При этом, по словам директора Центра просвещения по вопросам вакцинации Детской больницы Филадельфии доктора Пола Оффита, реальное число заболевших может быть в два-три раза выше официальных данных, поскольку не все обращаются за медицинской помощью.

Основная часть заболевших — дети и подростки до 20 лет: 18% случаев приходится на детей младше пяти лет, а 47% — на возрастную группу 5-17 лет. Более 90% всех заболевших либо не вакцинировались, либо не зарегистрированы в базе данных о прививках.

Эпицентром нынешней вспышки стал штат Юта, где зафиксировано более 500 случаев. Крупная вспышка в Южной Каролине, насчитывавшая почти тысячу случаев, завершилась несколько месяцев назад.

Доктор Оффит связал рост заболеваемости с успехом вакцинации в прошлом:

«Вакцины стали жертвами собственного успеха. Мы не только искоренили болезнь, но и стерли память о ней, и именно в этом мы страдаем».

Он также предупредил о долгосрочных последствиях кори, включая редкое, но смертельное осложнение — подострый склерозирующий панэнцефалит, при котором вирус продолжает размножаться в мозге спустя годы после болезни.

«Ребенок выздоравливает от кори, но вирус продолжает размножаться в мозге. Через пять, семь лет он возвращается с ухудшением почерка, ухудшением личности, и в конечном итоге человек впадает в вегетативное состояние, из которого нет выхода, и смерть неизбежна», — сказал Оффит.

Снижение уровня вакцинации связано с пандемией и ростом недоверия к медицине. Согласно опросам KFF, каждый четвертый американец использует инструменты ИИ для получения информации о своем здоровье, а около 14 млн человек обращаются к нейросетям вместо врача.

Мощный рост заболеваемости корью произошел на фоне изменения политики федерального правительства. Министр здравоохранения Роберт Ф. Кеннеди-младший, давний противник вакцинации, пытался пересмотреть список рекомендуемых детских прививок, но суд приостановил эти изменения после иска Американской академии педиатрии.

Кайла Хэнкок из организации Protect Our Care обвинила Кеннеди в том, что он использует «все имеющиеся бюрократические инструменты для разжигания скептицизма в отношении вакцинации без доказательств», что и позволило кори «снова вспыхнуть после десятилетий затишья».

В ответ пресс-секретарь Минздрава США Эмили Г. Хиллиард заявила, что ведомство развернуло «агрессивную реакцию на вспышку», выделив средства штатам и предложив дополнительную техническую помощь.

Эксперты опасаются, что США могут лишиться статуса страны, ликвидировавшей корь, который был подтвержден в 2000 году и означает отсутствие непрерывной передачи инфекции в течение 12 месяцев и более. Пересмотр статуса запланирован на ноябрь. По словам Оффита, «мы его уже потеряли — корь распространяется повсюду».