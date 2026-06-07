Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) и Африканские центры по контролю и профилактике заболеваний объявили о плане помощи в размере $518 млн для борьбы с эпидемией лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и соседних странах. Об этом пишет испанская газета ABC со ссылкой на заявление гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса.

По последним данным организации, подтвержден 381 случай заболевания в ДРК, включая 64 с летальным исходом, и 16 случаев в соседней Уганде. Вспышка вызвана штаммом «бундибуджио», который, как подозревают специалисты, циркулировал в регионе некоторое время до начала массовой заболеваемости. Чрезвычайная ситуация международного уровня была объявлена только 17 мая.

«План фокусируется на ключевых областях, таких как координация действий в чрезвычайных ситуациях, эпидемиологический надзор, лабораторный анализ, профилактика инфекций и контроль над ними, клиническая помощь и мобилизация сообществ. Это конкретный план. Он определяет, что мы должны сделать сейчас, чтобы сдержать текущую вспышку и снизить риск распространения», — пояснил на пресс-конференции глава ВОЗ.

Гебрейесус подчеркнул, что единственный способ победить эпидемию — это тесное сотрудничество под руководством пострадавших стран по простому принципу «Один план, один бюджет и одна команда».

В реализации плана участвуют ключевые партнеры, включая ЮНИСЕФ, УВКБ ООН, Всемирную продовольственную программу и Международную федерацию обществ Красного Креста и Красного Полумесяца.

План также предусматривает исследовательскую деятельность, логистику и поддержание непрерывности оказания основных медицинских услуг, с которыми часто возникают серьезные проблемы во время подобных вспышек.

Глава ВОЗ отметил, что эпиднадзор должен обеспечить оперативное диагностическое тестирование, а по итогам этих тестов — изоляцию и лечение инфицированных пациентов.

«Этот план ставит локальные сообщества в центр реагирования, потому что без их участия отслеживание контактов проваливается, безопасная помощь задерживается, а передача вируса продолжается», — предупредил он.

Гендиректор ВОЗ признал серьезность нынешней вспышки Эболы, но заверил, что организация «знает, как ее остановить», и призвал действовать сообща. По его словам, «вирус распространяется быстрее, чем ответные меры здравоохранения».

ВОЗ обратилась к соседним с Конго и Угандой странам с призывом действовать без промедления, чтобы остановить распространение вируса. Специалисты подчеркивают, что для нынешнего штамма не существует ни вакцины, ни специфического лечения.