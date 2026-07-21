Евросоюз окончательно лишил Венецианскую биеннале гранта в размере €2 млн из-за допуска России к участию в выставке, передает France 24 со ссылкой на заявление официального представителя Еврокомиссии Томаса Ренье.

Решение было принято Европейским агентством по образованию и культуре после того, как организаторы биеннале не смогли убедить ЕС в правомерности открытия российского павильона после четырехлетнего перерыва в его работе, связанного с боевыми действиями на Украине.

«Культурные мероприятия, финансируемые за счет средств европейских налогоплательщиков, должны защищать демократические ценности, способствовать открытому диалогу, разнообразию и свободе выражения мнений — ценности, которые не уважаются в сегодняшней России», — обосновал Ренье аннулирование гранта.

Еврокомиссия начала процедуру отзыва финансирования еще в апреле, когда президент Фонда биеннале Пьетранджело Буттафуоко подтвердил открытие российского павильона. Организаторы получили 30 дней на то, чтобы отказаться от своего решения либо аргументировать его. Они заявили, что выставка основана на принципах «открытости, диалога и неприятия любых форм закрытости или цензуры», и отрицали нарушения правил Евросоюза.

ЕК сочла эти доводы неубедительными и постановила, что разрешение вернуть российский павильон нарушает санкционный режим Евросоюза, запрещающий предоставлять экономические выгоды властям РФ.

Отказ в финансировании со стороны ЕС стал беспрецедентным случаем в истории мероприятия. В ответ на решение ЕС министерство культуры Италии заявило, что будет искать альтернативные источники финансирования для покрытия потерь. По данным итальянских СМИ, сумма гранта составляла значительную часть бюджета биеннале, и его потеря может повлиять на масштаб следующих выставок.

Представитель МИД России Мария Захарова назвала лишение биеннале грантов проявлением «рецидива антикультуры» со стороны Запада.

В 2026 году выставка стартовала 9 мая. Российским павильоном на биеннале управляет компания Smart Art, соучредителями которой являются Анастасия Карнеева и Екатерина Винокурова, которую Financial Times называет дочерью главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Еще до открытия выставки международное жюри в полном составе подало в отставку в знак протеста против открытия российского павильона. Украина тоже резко осудила возвращение России, а глава ее Минкульта Татьяна Бережная сравнила это с «приглашением серийного убийцы на ужин с друзьями». Против участия России выступили эмигрировавшие после начала СВО российские активисты и деятели культуры.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, чья страна принимает биеннале, выразила несогласие с решением о допуске России, но признала, что правительство не может влиять на организаторов, поскольку оргкомитет биеннале является независимым органом.

В попытке найти компромисс российский павильон был открыт в ограниченном режиме: он работал только для специально приглашенных гостей — искусствоведов и избранных посетителей. Также сорвалось выступление российского режиссера Александра Сокурова, который объяснил отмену организационными проблемами.

Венецианская биеннале была основана в 1895 году, является одним из старейших и престижнейших международных форумов современного искусства и проводится раз в два года, привлекая сотни тысяч посетителей. Программа включает художественную и архитектурную части, которые проходят по очереди.