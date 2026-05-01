Жюри Венецианской биеннале объявило о роспуске за 9 дней до открытия. Об этом говорится в кратком сообщении на сайте 61-й Международной художественной выставки. О причинах официально не сообщается, однако отставка произошла на фоне обострения споров по поводу участия в биеннале России — оно было анонсировано впервые с 2022 года.

Об отставке международного жюри из пяти человек (куратор Соланж Фаркаш, а также Зои Батт, Эльвира Дьянгани Осе, Марта Кузма и Джованна Заппери) было объявлено через день после того, как министерство культуры Италии направило в Венецию инспекторов, чтобы те выяснили подробности о том, почему России разрешили иметь свой павильон на выставке.

На прошлой неделе жюри заявило, что не будет присуждать награды художникам из стран, «чьи лидеры в настоящее время обвиняются в преступлениях против человечности Международным уголовным судом». Как отмечали СМИ, «это решение, очевидно, направлено против России и Израиля».

Жюри биеннале отвечает за выбор победителей, удостоенных золотой и серебряной наград «Лев», из числа 110 художников. 61-я Международная художественная выставка откроется 9 мая и продлится до 22 ноября.

Как пишет The Guardian, последние несколько недель организаторы подвергались критике за то, что разрешили России вновь открыть свой павильон на Венецианской биеннале (он получил название «Дерево укоренено в небе»). Официально Россия не была исключена из числа участников, но в 2022-м и в 2024 году не была представлена на биеннале.

На этой неделе Еврокомиссия направила Фонду биеннале письмо, в котором сообщила о планах прекратить или приостановить выделение гранта в размере 2 млн евро из-за участия России. У организаторов есть 30 дней, чтобы ответить. Группа депутатов Европарламента от разных партий опубликовала письмо, осуждающее включение России в биеннале как «неприемлемое».

Правительство Италии «также вступило в конфликт с организаторами по поводу возвращения России». Министр культуры Алессандро Джули заявил, что решение было принято Фондом биеннале «совершенно независимо, несмотря на противодействие итальянского правительства».

Единственным членом итальянского кабмина, кто публично приветствовал возвращение России на Венецианскую биеннале, был вице-премьер, лидер партии «Лига» Маттео Сальвини.

Организаторы заявляли, что биеннале является «открытым институтом», который «отвергает любые формы исключения или цензуры в отношении искусства».