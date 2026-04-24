Жюри Венецианской биеннале объявило, что не будет рассматривать на награды работы представителей стран, лидеры которых находятся под следствием Международного уголовного суда. Reuters пишет, что фактически это означает отстранение России и Израиля от борьбы за «Золотого» и «Серебряного льва».

Решение приняли пять членов жюри, которым предстоит выбрать победителей среди 110 участников выставки, открывающейся 9 мая.

«Это жюри воздержится от рассмотрения тех стран, лидеры которых в настоящее время обвиняются в преступлениях против человечности Международным уголовным судом», — говорится в заявлении, опубликованном 23 апреля.

Россия и Израиль прямо не названы, однако их лидеры — их лидеры — Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху — находятся под действующими ордерами МУС, напоминает Reuters. Посольства России и Израиля в Риме на запросы о комментариях не ответили.

Сама биеннале подчеркнула, что жюри действует самостоятельно: «Это позиция, которую члены жюри решили выдвинуть и предать огласке. Это естественное выражение свободы и автономии, которую гарантирует биеннале».

В тот же день Еврокомиссия направила организаторам письмо о намерении приостановить или прекратить грант в 2 млн евро — именно из-за возвращения российского павильона. У биеннале есть 30 дней на ответ.

Россия участвует в выставке впервые с 2022 года: в программе — российские музыканты, поэты и философы, павильон получил название «Дерево укоренено в небе». ЕК выступала против этого еще в марте, ссылаясь на санкционные обязательства: институты ЕС не должны предоставлять площадки тем, кто поддерживал или оправдывал СВО.

Спецпредставитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой расценил решение Еврокомиссии как политическое давление.

«Недостойный шаг Брюсселя, свидетельствующий о том, что все разговоры европейского политического истеблишмента о готовности к диалогу с Россией — лишь пустое сотрясение воздуха. И очевидное вмешательство во внутренние дела Италии, так как вопросы культурной политики при создании Европейского союза оставались в национальной компетенции», — сказал он РБК.

Швыдкой назвал 2 млн евро «немалой суммой», которая тем не менее вряд ли способна подорвать финансовую устойчивость «одной из крупнейших мировых художественных институций».

Спецпредставитель также выразил сожаление, что решение было принято на фоне обострения отношений между Россией и Италией, произошедшего «по вине тележурналиста, который не выражает мнения ни официальной Москвы, ни большинства российских граждан».

Имени Швыдкой не назвал, но, возможно, речь идет о телеведущем Владимире Соловьеве, который в эфире программы «Полный контакт» допустил жесткие высказывания в адрес итальянского премьер-министра Джорджи Мелони на русском и итальянском языках, после чего МИД Италии вызвал российского посла Алексея Парамонова.

Швыдкой подчеркнул, что в России не принято оскорблять глав государств, «даже недружественных», особенно женщин. «Как бы ни разворачивались дальнейшие события, могу лишь выразить слова благодарности тем итальянским политикам и общественным деятелям, которые понимают, что российскую культуру нельзя “отменить”», — заключил он.

Венецианская биеннале проводится с 1895 года раз в два года. В этом году выставка пройдет с 9 мая по 22 ноября.