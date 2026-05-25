Президент России Владимир Путин 27-29 мая посетит Казахстан с государственным визитом по приглашению главы республики Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского лидера.

В ходе переговоров главы государств обсудят текущее состояние и перспективы укрепления стратегического партнерства и союзнических отношений между Казахстаном и Россией.

28 мая Путин и Токаев примут участие в Евразийском экономическом форуме с участием глав государств — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На следующий день состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета.

Неделей ранее Путин провел с Токаевым телефонный разговор, в ходе которого главы государств обсудили вопросы подготовки предстоящего визита президента РФ в Астану. Во время беседы российский лидер выразил уверенность, что переговоры в Казахстане «будут способствовать дальнейшему наращиванию всего комплекса взаимовыгодных двусторонних связей между нашими странами и народами», сообщал Кремль.

Ранее Москва получила от Еревана официальное уведомление о неучастии премьер-министра Армении Никола Пашиняна во встрече лидеров Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Вместо него республику представит армянский вице-премьер Мгер Григорян.

Ранее Путин заявил, что на очередном саммите ЕАЭС могут быть обсуждены планы Армении по ее членству в Евросоюзе. Российский президент выразил мнение, что Еревану следует как можно раньше определиться с участием в ЕС или ЕАЭС, допустив, что стороны могли бы пойти «по пути мягкого, интеллигентного и взаимовыгодного развода».

На встрече с Пашиняном в апреле Путин заявил, что одновременное нахождение Армении в ЕС и ЕАЭС невозможно. Армянский премьер, в свою очередь, говорил, что республика будет сохранять членство в ЕАЭС до тех пор, пока с ним совместим процесс евроинтеграции.