Европейский союз заявил о намерении сократить финансирование Венецианской биеннале, которая в этом году впервые с 2022 года примет российский национальный павильон. Об этом сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас, передает ARTnews.

Евросоюз уже угрожал отозвать грант в размере €2 млн, который ежегодно выделяется на проведение биеннале. Однако нынешнее заявление стало самым жестким с начала скандала вокруг российского павильона. Участие России вызвало резкую критику со стороны европейских политиков и деятелей культуры. Десятки художников, участвующих в основной программе, подписали открытое письмо с требованием исключить Россию, Израиль и США. Организаторы биеннале отказались это сделать, сославшись на то, что любое государство, признанное в Италии, имеет право участвовать.

Украина, которая также представлена на биеннале, ввела санкции против пяти человек, связанных с российским павильоном, и потребовала отказать им в выдаче виз. При этом украинская художница Жанна Кадырова, представляющая свой павильон, заявила, что не будет протестовать: «Мы сосредоточимся на своем послании и потратим все силы, чтобы сделать наш павильон как можно лучше».

Ранее Финляндия объявила, что ее политическое руководство не посетит биеннале, если российский павильон откроется. Латвия также заявила о намерении ограничить свое присутствие. Организаторы биеннале настаивают, что участие России не нарушает санкционный режим.

61-я Венецианская биеннале откроется 9 мая. Главная тема — «В минорном ключе», свои проекты представят 99 стран. Российский павильон называется «Дерево уходит корнями в небо». Организаторы называют его «широкомасштабной культурной инициативой»: в павильоне развернется музыкальный фестиваль с участниками из России, Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики. Всего около 40 человек — музыканты, поэты, художники, философы. Среди них Алексей Ретинский, Алексей Тегин, Георгий Орлов-Давыдовский, вокальный ансамбль Intrada и фольклорный ансамбль «Толока».

Проект посвящен периферийным областям и практикам — их традициям, музыкальному языку и экспериментальным подходам. «Именно потому, что они существуют и развиваются вдали от крупных центров, они сохраняют и аутентичную, и инновационную энергию», — говорят организаторы.

Комиссар российского павильона — Анастасия Карнеева, соучредитель Smart Art. Ее назначили на эту должность в 2021 году сроком на восемь лет. В 2022 и 2024 годах Россия не участвовала в биеннале — павильон, построенный по проекту Алексея Щусева еще в 1914 году, оставался пустым. Куратора у проекта нет, координацию взяла на себя Российская академия музыки имени Гнесиных.