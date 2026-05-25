Министерство иностранных дел России обратится в Международный суд ООН из-за отказа властей Латвии, Литвы и Эстонии прекратить политику ущемления прав русскоязычного населения. Об этом сообщили «Известиям» во внешнеполитическом ведомстве.

Российские дипломаты отметили усиление подобных нарушений в странах Балтии. По словам представителей МИД, несмотря на неоднократные призывы к международной ответственности, попытки урегулировать разногласия путем переговоров с руководством трех стран не дали желаемого результата.

«В этой связи нам, очевидно, придется перевести наши претензии в судебное русло путем обращения в главный судебный орган ООН — Международный суд», — заявили в министерстве.

В МИД заявили, что действия балтийских стран нарушают такие международные договоры, как Конвенция о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Пакт о гражданских и политических правах, Конвенция о правах ребенка и Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования.

Дипломаты напомнили, что в конце марта Конституционный суд Латвии признал противоречащим конституции использование языков национальных меньшинств, включая русский, в государственных СМИ.

В Эстонии на конституционном уровне закреплено главенство эстонского этноса, его языка и культуры над другими живущими в стране народами, вследствие чего «открыто ограничиваются политические, социальные, экономические и культурные права нетитульного населения», добавили в МИД.

В январе суд в Риге приговорил к 10 годам заключения 71-летнего правозащитника, доктора экономических наук Александра Гапоненко, участвовавшего в конференции российского Института стран СНГ. В МИД отметили, что Гапоненко критиковал власти Латвии «за политику этноцида».

Правозащитника обвинили в пособничестве иностранному государству в деятельности против Латвии и в разжигании национальной ненависти и вражды. Российский МИД намерен поднять вопрос преследования Гапоненко на 62-й сессии Совета по правам человека ООН, которая пройдет с 15 июня по 10 июля. Москва потребует дать адекватную публичную оценку нарушениям Ригой международного права, пишут «Известия».

По словам бывшего заместителя генсека ООН Сергея Орджоникидзе, обращение в Международный суд представляет собой политический шаг, однако рассмотрение жалобы займет годы. Дипломат добавил, что впервые за долгое время в суде ООН нет представителя от России.