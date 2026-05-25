Генерал-полковник МВД России Виталий Шулика сменил Олега Савельева на посту заместителя министра обороны России. Об этом пишет РБК со ссылкой на источники.

По словам собеседника издания, знакомого с кадровым решением, Савельев покинул пост «в связи с переходом на другую работу». Эту информацию также подтвердил источник, близкий к министерству.

Как сообщает информационная служба «Вести» со ссылкой на источник, президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Шулики 22 мая. Тем же указом заместителем главы МВД России назначен генерал-майор внутренней службы Алексей Макаров.

Виталий Шулика родился в Краснодаре в 1970 году. В 1992-м окончил Краснодарское высшее военное училище им. Штеменко по специальности «командная тактическая специальной связи». В 2000 году Шулика окончил Военно-морскую академию им. Кузнецова по специальности «военное и административное управление».

В 1990-2000-х гг. проходил службу в подразделениях специальной связи ВМФ России. В 2009 году занял должность начальника отдела технической защиты информации в Главном информационно-аналитическом центре МВД России.

В 2012 году стал замглавы управления «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. С октября 2012 по декабрь 2017 года также занимал пост руководителя управления оперативно-розыскной информации МВД России.

С декабря 2017 года Шулика работал заместителем министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Олег Савельев занимал должность замминистра экономического развития России с 2008 года по 2014 год. Работал в этом статусе под руководством действующего министра обороны Андрея Белоусова.

Позднее Савельев был назначен министром по делам Крыма. В 2019 году занял должность аудитора Счетной палаты. Перешел на позицию замглавы Минобороны России в мае 2024 года, в этом статусе возглавлял аппарат оборонного ведомства.

ТАСС писал, что на Савельева были возложены такие приоритетные направления, как создание единой цифровой среды Минобороны, формирование системы обратной связи военнослужащих и членов их семей с ведомством, а также создание системы мониторинга и анализа вопросов, поставленных в обращениях, для выявления и решения системных проблем.