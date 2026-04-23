Решение Еврокомиссии (ЕК) лишить организаторов Венецианской биеннале гранта в размере €2 млн из-за участия российской делегации стало проявлением «рецидива антикультуры» со стороны Запада. Такое мнение выразила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с ТАСС.

«Не вылечатся, станут бескультурными навсегда. Это рецидивы антикультуры, воспаление которой случились с Западом в последние годы», — сказала она.

О том, что Еврокомиссия оповестила организаторов Венецианской биеннале о лишении субсидий в размере €2 млн, 23 апреля сообщил представитель комиссии Тома Ренье в ходе брифинга для прессы в Брюсселе. По его словам, ЕК «политически осуждает» решение о предоставлении российской делегации собственного павильона на мероприятии и предлагает правительству Италии заняться разрешением сложившейся ситуации.

Ренье уточнил, что Еврокомиссия предоставляет организаторам биеннале 30 дней на то, чтобы оспорить решение об отмене гранта, в ином случае он будет окончательно аннулирован.

До этого ЕК выпустила заявление, в котором осудила организаторов биеннале в Венеции за допуск России к участию в выставке. В заявлении комиссии указывалось, что страны, институты и организации ЕС должны соблюдать санкции и избегать предоставления площадки лицам, которые «поддерживали или оправдывали» военную операцию РФ на Украине.

Ранее санкции в отношении пяти человек, имеющих отношение к российскому павильону на биеннале, ввело руководство Украины, которое также потребовало отказать россиянам в выдаче виз. Представители Финляндии сообщили, что власти страны откажутся от посещения мероприятия в случае, если организаторы не откажутся от идеи участия России. В свою очередь Латвия поставила Италию в известность о планах ограничить свое присутствие на выставке.

Главной темой 61-й Венецианской биеннале было заявлено выражение «В минорном ключе». Павильон участников из России получил название «Дерево уходят корнями в небо». В нем планируется провести музыкальный фестиваль, в котором помимо российских музыкантов, поэтов и философов должны принять участие представители Аргентины, Бразилии, Мали и Мексики.