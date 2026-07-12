Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому агентству по образованию и культуре (EACEA) лишить Венецианскую биеннале гранта в размере 2 млн евро из-за допуска России к участию в выставке. Об этом заявила в соцсети Х вице-президент ЕК по вопросам технологического суверенитета, безопасности и демократии Хенна Вирккунен.

По ее словам, такое решение принято после «тщательного анализа» объяснений, которые организаторы биеннале дали по поводу возобновления работы российского павильона.

«Культура в Европе — финансируемая за счет денег налогоплательщиков — должна способствовать укреплению и защите демократических ценностей. В современной России эти ценности не уважаются», — говорится в посте Вирккунен.

Рекомендация ЕК не имеет юридической силы, но адресована органу, который принимает окончательное решение и ранее уже поддерживал сокращение финансирования биеннале, поясняет Euronews.

Грант в размере 2 млн евро был выделен Венецианской биеннале на период 2025―2028 годов. Еврокомиссия начала процедуру отзыва финансирования в апреле, после того, как президент Фонда биеннале Пьетранджело Буттафуоко подтвердил, что российский павильон откроется на выставке впервые после начала конфликта на Украине.

ЕК дала Фонду 30 дней на то, чтобы отказаться от своего решения либо аргументировать его. В комиссии заявили, что разрешение России участвовать в Венецианской биеннале нарушит европейский запрет на «предоставление услуг» Кремлю, поскольку павильон РФ находится под управлением властей страны.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала попытки лишить биеннале грантов проявлением «рецидива антикультуры» со стороны Запада.

Несмотря на противодействие, российский павильон открылся, но смог работать только в ограниченном режиме, поскольку не получил необходимых разрешений на проведение публичных мероприятий.

Кроме того, в последний момент сорвалось выступление на биеннале российского режиссера Александра Сокурова, против участия которого выступили живущие за границей российские активисты и деятели. Сам Сокуров объяснил отмену своего выступления организационными проблемами.

Открытие российского павильона сопровождалось протестами, Финляндия объявила выставке частичный бойкот. За несколько дней до старта биеннале в отставку в полном составе подало международное жюри.