Сборная Англии по футболу обыграла команду Норвегии в четвертьфинале чемпионата по футболу, а Аргентина одолела сборную Швейцарии. Таким образом, определился состав полуфиналистов, которые проведут матчи 14 и 15 июля.

Для определения победителей в обеих играх 1/4 финала 12 июля потребовалось дополнительное время.

Встреча между сборными Англии и Норвегии прошла в Майами. Счет на 36‑й минуте открыл норвежский полузащитник Андреас Шельдеруп, но в самом конце первого тайма англичане отыгрались благодаря удару Джуда Беллингема. В дополнительное время, на 93‑й минуте, Беллингем оформил дубль.

У Аргентины, которая встречалась со Швейцарией в Канзас‑Сити, уже на 10-й минуте отличился полузащитник Алексис Макалистер, получивший голевую передачу от нападающего и капитана сборной Лионеля Месси.

Во втором тайме гол забил швейцарский хавбек Дан Ндой. Завершать матч в основное время европейской команде пришлось в меньшинстве: на 72‑й минуте судья удалил с поля полузащитника Бреля Эмболо за «симуляцию».

Победный гол Аргентине на 112‑й минуте принес нападающий Хулиан Альварес. В концовке встречи еще один мяч в ворота сборной Швейцарии забил форвард Лаутаро Мартинес.

Месси по итогам встречи стал рекордсменом по числу матчей в плей‑офф чемпионатов мира по футболу (15). Кроме того, он первым в истории сделал 10 голевых передач на мундиалях и является лучшим бомбардиром ЧМ: на его счету в общей сложности 21 гол.

В первом полуфинале 14 июля сразятся сборные Франции и Испании, матч пройдет в Техасе. Аргентина сыграет с Англией 15 июля на стадионе в Атланте. Финал ЧМ состоится 19 июля в Нью-Джерси.