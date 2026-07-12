Крупнейшая оппозиционная партия Польши «Право и справедливость» (PiS) направит в Сейм резолюцию с призывом заблокировать вступление Украины в Евросоюз из-за прославления Организации украинских националистов* и Украинской повстанческой армии* (ОУН-УПА*). Об этом сообщает Польское радио.

Инициативу представил кандидат в премьеры от PiS на будущих парламентских выборах Пшемыслав Чарнек, приурочив ее к Национальному дню памяти поляков — жертв геноцида, совершенного ОУН-УПА* на восточных территориях Второй Польской республики.

«Призываем правительство выступить против любого дальнейшего развития процесса интеграции Украины с ЕС. В Европейском союзе не может быть государства, которое открыто обращается к самому тяжелому историческому наследию», ― заявил Чарнек.

PiS требует рассмотреть резолюцию на ближайшем заседании Сейма. В партии считают, что Украина должна обеспечить поиск и достойное захоронение жертв Волынской резни.

Президент Польши Кароль Навроцкий в свою очередь выразил надежду, что парламент страны примет законопроект о запрете красно-черного флага УПА*, передает RMF24. По словам Навроцкого, этот флаг олицетворяет идеологию украинских националистов, «убивавших польских женщин и детей».

Глава государства уточнил, что обвинения поляков направлены не на всех украинцев, а на «идеологию Бандеры, тех, кто убивал и использует красно-черные цвета в XXI веке».

«С этим просто нельзя согласиться, ведь оправдание геноцида или закрывание глаз на него — это поощрение к новому геноциду», — заявил Навроцкий, напомнив, что жертвами националистов были и мирные украинцы.

Премьер-министр Польши Дональд Туск в Национальный день памяти жертв геноцида объявил о планах возвести в Варшаве Стену памяти с именами погибших в Волынской резне и вечным огнем.

По словам Туска, Украине, Польше и остальной Европе нужна «солидарность перед лицом общих угроз», которая «строится на фундаменте правды, памяти и надежды».

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о присвоении отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ почетного звания «имени героев УПА*». Это внесло раскол в отношения Киева с Польшей, которая с начала военного конфликта выступала одним из основных партнеров Украины.

1 июля Верховная Рада приняла внесенный Зеленским закон о создании Украинского национального пантеона для увековечения памяти выдающихся украинцев, внесших вклад в независимость, создание и развитие государства. В парламенте не исключили, что в пантеон могут быть внесены представители ОУН-УПА*.

Зеленский заявил, что «никто и никогда не будет указывать» Украине, «каких героев почитать». В польском правительстве выразили мнение, что решение Киева обостряет конфликт с Варшавой. Власти республики также усомнились, что Украина готова вступить в ЕС с такой позицией.

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