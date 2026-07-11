Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве заявили демарш МИД России из-за слова замглавы ведомства Михаила Галузина о том, что страны Балтии предоставляют свое воздушное пространство украинским беспилотникам. Об этом говорится на сайте МИД Латвии.

В совместном заявлении дипломатов утверждения Галузина названы «заведомо ложными».

«Временные поверенные еще раз четко заявили, что страны Балтии не открывали свое воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России. <…> Страны Балтии отвергают заявления России как совершенно необоснованные», — говорится в заявлении.

Представители стран Балтии добавили, что российская сторона «продолжает распространять ложь и эскалировать ситуацию», несмотря на разъяснения Латвии, Эстонии и Литвы на различных уровнях.

Рига, Таллин и Вильнюс возложили на Россию ответственность за вторжение беспилотников в свое воздушное пространство, назвав это результатом конфликта с Украиной.

4 июля замминистра иностранных дел России Михаила Галузина сообщил РИА Новости, что у Москвы есть «верифицированные данные» о том, что страны Балтии предоставляли воздушные коридоры для украинских дронов, атаковавших российские объекты инфраструктуры.

В конце марта Латвия, Литва и Эстония на фоне массированной атаки беспилотников на Ленинградскую область сообщали о залетевших на их территории украинских БПЛА.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва предупредила страны Балтии о последствиях открытия воздушного пространства для украинских дронов.

19 мая Эстония сообщила, что истребитель НАТО впервые сбил над республикой украинский беспилотник. При этом в Таллине подчеркнули, что не открывали свое небо для украинских дронов.

В тот же день Служба внешней разведки России заявила, что ВСУ готовит серию ударов по российским тыловым регионам и намерена запускать БПЛА с территории стран Балтии. Глава МИД Латвии Байба Браже назвала это ложью и «кампанией по дезинформации».