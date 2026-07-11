Свободная продажа топлива в Крыму в субботу, 11 июля, ведется на 99 автозаправочных станциях (АЗС), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные Минтопэнерго республики.

Ведомство в своем канале в мессенджере «Макс» опубликовало таблицы со списками АЗС, где в свободной продаже ведется отпуск бензина марок АИ-95 и АИ-95+, а также дизельного топлива.

Днем ранее, 10 июля, топливо было в свободной продаже на 90 АЗС на территории Крыма, отмечает «Интерфакс».

В Севастополе в субботу топливо продают свободно на девяти АЗС, сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Продолжают действовать ограничения: заправить можно 20 литров в одну машину, заправка в канистры запрещена.

Ограничения на продажу топлива в Крыму и Севастополе действуют с конца мая на фоне логистических сложностей.

В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным 8 июля Развожаев сообщил, что топливо в Севастополе подорожало более чем вдвое. По его словам, литр бензина АИ-95 стоит 197 рублей на официальных заправках, тогда как город в среднем получает только треть от своих потребностей.

Путин призвал вице-премьера Александра Новака как можно скорее принять решение о субсидиях Крыму и Севастополю из-за подорожания топлива.

Сам Новак оценил ситуацию на топливном рынке как «непростую». В пятницу он заявил, что дефицит топлива на российском рынке вызван выходом из строя нефтеперерабатывающих заводов из-за «прилетов» по ним. По словам Новака, в России есть все необходимые возможности для переработки нефтепродуктов, а власти принимают меры, чтобы повысить безопасность НПЗ и обеспечить внутренний спрос на автомобильное топливо. Вице-премьер также сообщил о планах начать импортные поставки нефтепродуктов.

Атаками на российский топливно-энергетический комплекс (ТЭК) украинские власти пытаются «создать нервозную обстановку в обществе», говорил Путин. Он указал, что «это задача невыполнимая», добавив, что запас прочности энергосистемы России «очень высокий, один из самых высоких в мире».

С 8 июля правительство РФ ввело запрет на экспорт дизельного топлива, который будет действовать до конца месяца. Ранее было запрещено экспортировать бензин и авиакеросин.