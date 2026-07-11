Триллионные вложения в оборону не помогли Североатлантическому альянсу скрыть внутренние трения. Саммит НАТО 2026 года подтвердил курс на резкое увеличение военных расходов, но одновременно обострил спор между Вашингтоном и европейскими союзниками о справедливом распределении бремени безопасности.

Что обсуждалось на саммите

Наращивание военных расходов стало главной темой саммита НАТО этого года. По его результатам страны альянса согласовали ряд шагов по дополнительному финансированию оборонных программ.

В рамках форума НАТО по оборонной промышленности (NSDIF 2026), прошедшего в Анкаре, участники заключили соглашения и инвестиционные контракты на общую сумму от $50 млрд.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил также, что 20 стран альянса за ближайшую пятилетку вложат порядка $40 млрд в развитие беспилотных технологий.

В центре внимания оказалась и реализация «Гаагского плана оборонных инвестиций», утвержденного годом ранее на саммите в Гааге. План обязывает страны альянса довести суммарные траты на оборону и смежные направления безопасности до 5% ВВП к 2035 году.

Договоренность была закреплена, хотя часть союзников до сих пор не дотягивает даже до прежнего порога в 2% ВВП. Согласно данным НАТО за 2024 год, этот показатель не был достигнут Испанией, Словенией, Люксембургом, Бельгией, Канадой, Италией, Португалией и Хорватией.

Единственной страной, получившей особые условия, стала Испания: она сохранила за собой право ограничиться уровнем 2,1% ВВП, не беря на себя обязательство выйти на общую цель в 5%.

Что стало яблоком раздора

Президент США Дональд Трамп, неизменно настаивающий на увеличении оборонных бюджетов союзников, вновь упрекнул страны НАТО в недостаточном участии в коллективной обороне.

«Я очень разочарован в НАТО. Мы платим слишком много — на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают», — заявил президент США.

Американский лидер признался, что изначально не собирался посещать саммит, и приехал только из уважения к президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Отдельно досталось Испании: Трамп заявил, что страна не выполняет союзнические обязательства, и пригрозил пересмотреть торговые отношения с Мадридом.

«Испания — это ужасный партнер в НАТО, общаться с ней — лишь напрасная трата времени. Они не участвуют каким-либо образом, они не платят, я не хочу иметь дел с Испанией и намерен разорвать торговые отношения с Испанией», — сказал президент.

По данным Reuters, столь жесткая реакция Трампа объяснялась не только нежеланием Мадрида наращивать оборонные траты, но и его отказом предоставить американским военным свои базы для операций на Ближнем Востоке.

Позднее Трамп неожиданно заявил, без каких-либо объяснений, что Испания «загладила свою вину».

Оценка итогов саммита

Издание The European Conservative задалось вопросом, может ли альянс претендовать на единство, если его ведущая держава обращается с одними партнерами как с должниками, а с другими — как с объектами торга.

Не осталась в стороне и Москва: официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя итоги встречи, указала, что совокупные оборонные расходы стран НАТО в 2026 году, по предварительным подсчетам, могут достичь $1,8 трлн.