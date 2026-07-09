Главным итогом саммита НАТО в Анкаре стала серия соглашений, которые меняют ракетный ландшафт Европы. Об этом в беседе с RTVI заявил военный обозреватель, основатель проекта MilitaryRussia.Ru Дмитрий Корнев. По его мнению, это ставит «амбициозные задачи перед ракетостроением» России.

«Саммит можно назвать ракетным. Этого еще никто не говорил, но он во многом ракетный, потому что на этом саммите и во время прохождения этого саммита достигнуто несколько договоренностей, которые кардинально меняют, по крайней мере, европейскую картину в плане ракетных технологий», — сказал он.

В итоговой декларации, опубликованной на сайте НАТО, говорится, что союзники по альянсу выделят Украине €70 млрд на военную технику, помощь и обучение в 2026 году. Также страны НАТО заявили о намерении сохранить предсказуемый уровень поддержки Киева в 2027-м. Al Jazeera отмечает, что на мероприятии было анонсировано более $50 млрд новых оружейных контрактов.

Первым важным решением Корнев назвал планы по производству американских ракет ATACMS в Германии.

«Достигнуто соглашение с США — впервые в истории ракеты ATACMS будут производиться за пределами США, и это будет Германия. Ну и эти ракеты будут поставляться европейским странам НАТО, Германии и так далее», — сказал эксперт.

Lockheed Martin и немецкий концерн Rheinmetall 7 июля объявили о подписании меморандума о взаимопонимании. Документ предполагает создание совместного предприятия на площадке Rheinmetall в Унтерлюсе. Соглашение поддержали власти США и Германии, однако для запуска производства еще потребуется одобрение Вашингтона на передачу технологий.

Еще одна договоренность, на которую обратил внимание Корнев, касается обслуживания ракет PAC-3 для зенитных комплексов Patriot.

«Пока это просто центр обслуживания, где будут проводиться какие-то сертификации, контроль работы, мониторинг состояния ракет, ремонт», — пояснил он.

По словам собеседника RTVI, сейчас при проблемах с диагностикой ракеты приходится отправлять в США. Создание европейского центра позволило бы решать такие вопросы на месте.

«Сейчас они только достигли соглашения о том, что такой центр будет создаваться, и будут решать, как это делать, кто это будет. Но речь идет о нескольких странах сразу, то есть это не только Германия», — добавил Корнев.

По данным Lockheed Martin, США, Германия, Нидерланды, Польша и Швеция договорились проработать создание в Европе центра обслуживания ракет PAC-3. Страна, где он может быть размещен, пока не определена.

Корнев считает, что следующим шагом после запуска такого центра может стать производство ракет Patriot в Европе.

«Как только начнет работать такой центр, следующим шагом станет их производство в Европе. Сейчас эти ракеты в дефиците. Все понимают, что производственные мощности в США недостаточны, а Европа готова заняться производством ракет Patriot», — сказал военный обозреватель.

Отдельно он отметил заявление президента США Дональда Трампа о готовности предоставить Украине лицензию на производство ракет для Patriot.

«Сможет Киев производить ракеты для комплекса Patriot или не сможет, быстро или нет — не так важно. Важно то, что США дали на это добро», — подчеркнул Корнев.

О намерении Вашингтона предоставить Киеву такую лицензию писали Reuters и Associated Press. Трамп заявил об этом в Анкаре после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Где именно может быть развернуто производство, пока не сообщалось.

По оценке Корнева, эти решения складываются «в единую концептуальную модель».

«Одна из европейских стран получает лицензию на производство ракет, другие страны создают центр обслуживания, эти же страны имеют технический, индустриальный, промышленный потенциал для производства. Если эти страны будут действовать сообща, то уже завтра мы можем увидеть европейско-украинские ракеты Patriot, которые будут по украинской лицензии производиться где-то в Европе. Скорее всего, именно по такому сценарию все и будет развиваться», — сказал он.

Еще одним элементом этой картины эксперт назвал соглашение Украины и Германии о совместном производстве реактивных ракет-дронов BARS.

«Германия объявила, что она будет на своей территории или со своим участием выпускать украинские крылатые ракеты “Барс”. Это ракета-дрон с реактивным двигателем, которая применялась в том числе при ударах по Москве не так давно и не только. Достаточно неприятная ракета в том смысле, что обладает относительно высокой скоростью и является довольно малогабаритной. Ну и Германия будет выпускать крылатые ракеты “Барс”, в том числе, вероятно, для себя, и в первую очередь — для Украины», — сказал Корнев.

Глава МИД Украины Андрей Сибига сообщил, что соответствующее соглашение было подписано 8 июля в рамках инициативы Build with Ukraine. По опубликованным данным, Германия профинансирует первый этап производства, а выпущенная на этом этапе техника будет передана Вооруженным силам Украины. BARS описывается как реактивная ракета-дрон с дальностью около 700—800 км.

Корнев также обратил внимание на заявление канцлера Германии Фридриха Мерца о планах приобрести и разместить в ФРГ американские крылатые ракеты Tomahawk.

«США дали добро на получение Германией крылатых ракет Tomahawk. Это то, о чем Германия достаточно давно просила. Трамп изначально в достаточно жесткой форме отказал в размещении Tomahawk на территории ФРГ и тем более в предоставлении их Германии. Но теперь Мерц сообщает на полях встречи в Анкаре, что они договорились с американской администрацией о приобретении и размещении в Германии американских Tomahawk», — сказал эксперт.

По словам Корнева, пока неизвестно, о какой именно конфигурации ракет идет речь.

«Скорее всего, речь идет о ракетах наземного базирования. То есть либо это будет комплекс Typhon, либо это будет какой-то новый комплекс, который будет создан специально для Германии или для поставок на экспорт. Потому что если дали добро Германии, то теоретически добро могут получить и другие страны», — предположил он.

В совокупности эти решения, считает Корнев, превращают саммит НАТО в Анкаре в событие, которое может существенно изменить европейский ракетный потенциал.