В Анкаре продолжается саммит лидеров стран НАТО. На повестке — увеличение инвестиций государств — членов альянса в оборону, наращивание военного производства и поддержка Украины. Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что ожидает от союзников коллективного признания России «долгосрочной угрозой» для блока. Главы некоторых стран согласились с такой оценкой, но часть европейских лидеров усомнились в перспективе прямого конфликта с Россией. Подробнее об их заявлениях — в материале RTVI.

Об угрозе «вторжения» России

Несколько европейских лидеров заявили об угрозе со стороны России и Беларуси, призвав укреплять оборону НАТО и ЕС. Президент Польши Кароль Навроцкий, в частности, призвал разместить в стране постоянную американскую военную базу.

«Всегда существует вероятность того, что Владимир Путин применит вооруженные силы Российской Федерации против стран Восточной и Центральной Европы. <…> И мы здесь для того, чтобы поддерживать друг друга и осознавать главную угрозу со стороны РФ», — заявил он.

Надежду на помощь со стороны США при необходимости выразил и премьер-министр Эстонии Кристен Михал. Он сослался на обещание президента США Дональда Трампа оказать поддержку Польше и странам Балтии в случае эскалации напряженности с Россией. Михал назвал это «важным сигналом» не только для европейских союзников, но и для Москвы.

Президент Литвы Гитанас Науседа со своей стороны заявил, что европейские страны «подвержены угрозам со стороны России и Беларуси», и указал на важность принципа коллективной обороны (статья 5 Устава НАТО).

«Если мы не оставим места для сомнений относительно статьи 5, Россия не будет ее испытывать. Однако повторять это сто или двести раз недостаточно; мы должны больше инвестировать и укреплять нашу противовоздушную оборону», — сказал Науседа.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич, в свою очередь, усомнился в возможности нападения со стороны России, однако заявил, что регион находится «под постоянным гибридным натиском».

«Честно говоря, я думаю, что мы не ожидаем никакого военного нападения, подобного тому, что мы видели на Украине. <…> В то же время я замечаю, что Россия любит, когда мы боимся», — сказал глава республики.

Он высказался о необходимости устранить недостатки в обороне Латвии, сосредоточившись на системах ПВО и борьбе с беспилотниками. Ринкевич подчеркнул, что в случае угроз восточному флангу рассчитывает на поддержку НАТО.

«Если мы говорим, что будет нападение, то мы также должны сказать, что будем сражаться. Латвия будет сражаться, наши соседи будут сражаться, весь НАТО будет сражаться», — заявил президент.

Он также выразил надежду на мирное урегулирование конфликта на Украине.

«Если Украина победит, мы все окажемся в большей безопасности. Если у Украины возникнут проблемы, то весь НАТО и особенно мой регион — страны Балтии — станет менее безопасным. Поэтому я очень надеюсь, что, несмотря на все разногласия, мы сможем договориться по многим вопросам и оставим прошлые споры позади», — заявил Ринкевич.

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в первый день саммита НАТО тоже отверг предположения, что Россия может планировать нападение на какую-либо страну НАТО. По мнению премьера, Москва понимает, что это «было бы крайне плохой идеей».

«Мы не видим никаких признаков этого [прямого противостояния России и Европы], но мы видим множество признаков различных гибридных угроз и действий», — сказал шведский премьер.

Он назвал главным приоритетом продолжение «активной» поддержки Украины. С его точки зрения, Россия не хочет вести переговоры, но и не может одержать победу над Киевом.

О переговорах с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб выразил мнение, что российские власти начнут переговоры о завершении конфликта на Украине, «если почувствуют, что российская общественность против войны». По словам Стубба, «именно это мы сейчас и наблюдаем».

«Поэтому мой посыл — продолжать оказывать давление [на Россию], а затем сесть за стол переговоров. Я по-прежнему считаю, что лучшее решение — это прекращение огня», — сказал финский лидер.

Он добавил, что обсуждал украинский вопрос с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, президентом Украины Владимиром Зеленским, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и другими лидерами, и продолжит эти контакты.

Стубб выразил надежду на достижение результатов, однако отметил, что «не очень оптимистичен» относительно того, что их можно добиться во время саммита НАТО.

О поддержке Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц пообещал и дальше помогать Украине, напомнив, что в течение ближайших двух лет ей планируется направить 70 млрд евро в год.

«Теперь исключительно от России зависит, закончится ли эта война. И для этого мы сегодня еще раз сделаем все возможное, чтобы достичь этой цели, а также направим четкий сигнал Москве. У России нет шансов выиграть эту войну. Они не достигнут своих военных целей. И чем быстрее мы положим конец этой войне, тем лучше будет для Европы, тем лучше будет для России и тем лучше будет для мира во всем мире», — заявил Мерц журналистам.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен также призвала «еще больше» помогать Украине, оказывать больше давления на Россию и «гарантировать, что единственным законным победителем этой войны, конечно же, будет Украина».