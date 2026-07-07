России следует внимательно следить за саммитом НАТО в Анкаре, чтобы знать планы вероятного противника и быть во всеоружии, заявил RTVI член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев.

«Саммит НАТО в Анкаре к нам имеет непосредственное отношение, потому что в нас видят угрозу, и в сознании лидеров стран альянса само существование России очень вредит. Надо очень внимательно следить за ходом саммита и заявлениями, которые прозвучат там», — сказал депутат.

В этой связи Соболев считает необходимым, «во-первых, перейти к решительным действиям в зоне специальной военной операции, включая технику, авиацию и все остальное».

«Во-вторых, нужно укреплять наши Вооруженные силы, чтобы к тому моменту, когда они соберутся напасть, мы были во всеоружии и могли отразить агрессию на любом стратегическом направлении и в любых условиях обстановки», — заявил собеседник RTVI.

Воевать нужно по-настоящему, подчеркнул парламентарий, «а иначе можем остаться без страны».

В Анкаре 7-8 июля пройдет саммит стран НАТО. Лидеры стран альянса намерены подтвердить «непоколебимую приверженность» коллективной обороне в рамках статьи 5 Устава организации. Еще одним вопросом станет выделение Украине 70 млрд евро на 2026 год и как минимум эквивалентной суммы в 2027-м.

Как ожидается, в рамках саммита НАТО в среду президент США Дональд Трамп встретится с украинским лидером Владимиром Зеленским.