7 июля в Турции стартовал саммит НАТО, на котором соберутся представители более 40 стран, в частности, прилетят президент США Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский. Основными вопросами на повестке дня оказались дальнейшая помощь Киеву, а также оборона и инвестиции в эту сферу. Подробнее о саммите — в материале RTVI.

Добро пожаловать в Турцию

7-8 июля Анкара принимает 36-ю встречу лидеров стран НАТО, это второй раз в истории, когда саммит проходит в Турции (первый был в 2004 году в Стамбуле), и впервые — во время президентства Реджепа Тайипа Эрдогана.

Как рассказал генсек Североатлантического альянса Марк Рютте, в турецкой столице соберутся главы государств и правительств более 40 стран. Помимо 32 членов блока поучаствовать во встрече пригласили в том числе президента Украины Владимира Зеленского, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Евросовета Антониу Кошту, а также представителей Южной Кореи, Японии, Австралии, Новой Зеландии, ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара.

Власти Турции решили основательно подготовиться к саммиту, пишет Al Jazeera. Так, в стране к охране безопасности привлекли десятки тысяч полицейских, привели системы противовоздушной обороны в состояние повышенной готовности и запретили демонстрации, концерты и даже церемонии вручения дипломов.

Во время двухдневного саммита Эрдоган планирует провести встречи в президентском комплексе Бештепе с 32 лидерами. В их числе президент Франции Эмманюэль Макрон, глава Белого дома Дональд Трамп, уходящий премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, а также премьеры Италии и Канады Джорджа Мелони и Марк Карни.

Во время переговоров Анкара намерена «подчеркнуть растущий потенциал своей оборонной промышленности» и повторить давний призыв к членам альянса снять все ограничения на торговлю оборонной продукцией в рамках НАТО.

«Эрдоган также хочет добиться прогресса в сотрудничестве с такими союзниками, как Франция и Италия, по вопросам закупки зенитно-ракетных комплексов SAMP/T и другим направлениям оборонной промышленности», — отмечает Al Jazeera.

По информации The New York Times, во время встречи Эрдогана и Трампа президент США может сообщить о готовности возобновить участие Анкары в программе по закупке истребителей F-35. Турцию исключили из нее в 2019 году из-за того, что та решила закупать российские ЗРК С-400.

Больше — в оборону

После возвращения в Белый дом Дональд Трамп вновь начал критиковать страны НАТО за то, что те вкладывают недостаточно средств в собственную оборону, а большая часть расходов ложится на плечи Соединенных Штатов. В результате на прошлом саммите Альянса в Гааге участники НАТО согласились увеличить национальные расходы до 5% ВВП к 2035 году.

Согласно данным на 2025 год, больше всего в собственную оборону вкладываются Польша (4,3%) и страны Балтии: Литва — 4%, Латвия — 3,7%, Эстония — 3,4%. Наименьшие показатели у южноевропейских государств (Испании, Португалии, Италии, Албании), Бельгии, Чехии, Словении и Канады — по 2%.

Однако на этом американский лидер не успокоился и продолжил давить, но уже угрожая выводом американского военного контингента с территории Европы и даже выходом из НАТО. Сейчас 32 страны Североатлантического альянса в общей сложности располагают примерно 3,65 млн военных, находящихся на службе, при этом 1,3 млн — это американские военные, то есть больше трети от всего контингента.

«Нам нужна трансатлантическая революция в сфере оборонной промышленности. Шум машин должен превратиться в рев. Правительства должны продолжать размещать долгосрочные заказы и подписывать контракты», — заявил Марк Рютте на саммите в Анкаре, вторя призывам Трампа.

По словам генсека НАТО, союзники по альянсу «полны решимости работать вместе над приобретением, хранением, транспортировкой и управлением запасами критически важных оборонных материалов». В этой инициативе участвуют Бельгия, Канада, Дания, Финляндия, Греция, Италия, Люксембург, Нидерланды, Норвегия, Испания, Швеция и Турция.

Марк Рютте объявил о модернизации военно-транспортного самолета Airbus A400M и расширении парка самолетов-заправщиков Airbus A330 Multi Role Tanker Transport (MRTT). Кроме того, по его словам, союзники по Альянсу совместно закупят до 10 самолетов Saab GlobalEye шведского производства для замены устаревших Boeing E-3A Sentry ASPRY. Также он рассказал о совместном проекте закупок стратегических беспилотников MQ-4C Triton.

Это американский беспилотный разведывательный самолет класса HALE (высотный, большой продолжительности полета). Он был создан для ВМС США и ВВС Австралии на базе RQ-4 Global Hawk, имеет противообледенительную защиту и защиту от молний для полетов над морем, объяснил военный аналитик RTVI Алексей Сочнев.

«На этом БПЛА отсутствует вооружение. Аппарат обеспечивает наблюдение над океанскими и прибрежными районами в реальном времени, поисково-спасательные операции. Обычно его используют в связке с пилотируемыми патрульными самолетами, например P-8A Poseidon. Ключевые характеристики: высота полета свыше 15 км, продолжительность — более суток, дальность — 7 400 морских миль, непрерывное наблюдение с эффективностью 80% времени на позиции. Управление дроном ведется с наземной станции экипажем из пяти человек», — добавил эксперт.

Помимо этого, Рютте объявил запуск производства американского оружия в Европе.

«Это позволит производить или обслуживать ключевые американские системы, такие как танки Abrams, ракеты AMRAAM, ATACMS, Barracuda 500M, бомбы малого диаметра и Stingers, прямо здесь», — добавил генсек НАТО.

Зеленский в центре внимания

Военный конфликт на Украине, начавшийся в феврале 2022 года, до сих пор продолжается, а дипломатия до сих пор ни к чему не привела. Поэтому еще одна из центральных тем на саммите НАТО — дальнейшая поддержка Киева.

«Союзники по НАТО оказывают Украине беспрецедентную военную помощь, предоставляя оборудование, материалы, обучение и другую жизненно важную поддержку на миллиарды евро. Лучший способ помочь положить конец ***** [военному конфликту] и обеспечить справедливый и прочный мир — это гарантировать, что Украина сможет участвовать в любых переговорах с позиции силы», — говорится на сайте Альянса.

Владимир Зеленский, который уже прибыл в Анкару, написал в своем телеграм-канале, что ожидает «сильного и результативного» саммита НАТО.

«Сейчас нужны решения, которые дадут больше защиты нашим людям, больше возможностей для нашей обороны и еще более сильное взаимодействие между Украиной, Европой и Америкой. <…> Неизменно будем работать над усилением ПВО для Украины. Новые системы, ракеты к ним, вопросы лицензий на производство — все это наш приоритет», — подчеркнул он.

Выступая вместе с Рютте, Зеленский призвал усилить давление на Россию и ввести больше санкций, потому что Москва, по его словам, демонстрирует «слабость». Ожидается, что 8 июля президент Украины проведет переговоры с Дональдом Трампом, на которых обсудит необходимость усиления систем противоракетной обороны Киева.

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в своем телеграм-канале отметил, что среди главных тем на саммите НАТО в том числе выделение Киеву €70 млрд и закрепление в итоговой декларации роли Украины как государства, укрепляющего безопасность Европы.

При этом премьер-министр Чехии Андрей Бабиш уже заявил, что Прага не будет участвовать в выделении денег Киеву, но и не станет блокировать такое решение.

5 июля агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника писало, что глава Белого дома планирует встретиться с Зеленским, чтобы обсудить, как положить конец военному конфликту. Вероятно, что после этого разговора Трамп свяжется с президентом России Владимиром Путиным.