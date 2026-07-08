Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон заявил, что Стокгольм не рассматривает как реалистичный сценарий возможного военного столкновения России с одной из стран НАТО. Об этом он заявил в интервью Bloomberg на полях саммита Североатлантического альянса в Анкаре.

«Россия прекрасно понимает, что нападение на страну НАТО было бы крайне плохой идеей», — заявил Кристерссон.

Рассуждая об опасениях касательно возможного военного конфликта Европы и России, премьер отметил, что в Швеции не наблюдают каких-либо признаков, указывающих на это, но в то же время видят «множество признаков различных гибридных угроз и действий». С похожим заявлением ранее выступил президент Финляндии Александр Стубб.

Кристерссон также выразил мнение, что Европа должна усилить поддержку Украины, в первую очередь в части противовоздушной обороны (ПВО).

Как ранее сообщал Bloomberg, в докладе шведской парламентской комиссии по обороне говорится, что Россия может атаковать одну из стран НАТО, в том числе Швецию, если сочтет «политические условия благоприятными». В то же время командующий шведскими вооруженными силами Михаэль Классон заявил, что Москва в ближайшем будущем испытать статью 5 НАТО и «проверить альянс на прочность». Он также допустил, что Россия может попытаться захватить один из островов в Балтийском море.

В начале июня президент РФ Владимир Путин назвал утверждения о возможности нападения России на территорию НАТО сознательной провокацией «для того, чтобы создать угрозу, которая реально не существует, и заставить население своих стран больше денег тратить на оборону».

«Какой смысл для нас, вообще резон нападать на Европу и воевать с НАТО? <…> Это просто нелепо. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Каждый, кто думает о том, что Россия может напасть на территорию НАТО, должен задаться вопросом: „Зачем? Нам зачем это нужно?“», — сказал глава государства.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия даст «разрушительный ответ», если какая-либо из стран НАТО атакует российский регион. Так она прокомментировала высказывание командующего ВВС Германии Хольгера Нойманна о том, что в случае вооруженного конфликта с Россией альянс может нанести удар по одному из российских субъектов. Среди возможных целей он назвал Калининградскую область, Кольский полуостров, Санкт-Петербург и акваторию Черного моря, где базируется Черноморский флот.