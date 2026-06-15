НАТО ударит по Калининграду, Кольскому полуострову, Санкт-Петербургу и акватории Черного моря в случае конфликта с Россией. Об этом в интервью The Telegraph заявил командующий военно-воздушными силами Германии (Люфтваффе) Хольгер Нойманн.

По его словам, немецкие ВВС готовы нанести «сокрушительные авиаудары» по России, если та нападет на любую из стран Североатлантического альянса. Генерал подчеркнул, что в НАТО нет разных зон безопасности, поэтому гипотетическая российская атака на Эстонию повлечет за собой такой же ответ, как и воздушный налет на Лондон.

«Если дело дойдет до конфликта (надеюсь, никогда), мы будем защищать каждый дюйм нашей территории», — заверил Нойманн.

Говоря о конкретных возможных целях ответного удара по России, командующий Люфтваффе назвал:

Калининградскую область,

Кольский полуостров,

Санкт-Петербург,

акваторию Черного моря, где базируется Черноморский флот.

Комментарии Нойманна стали «одними из самых жестких» со стороны военного руководства Германии за последние годы и отражают фундаментальный сдвиг в Берлине в сторону перевооружения, считает The Telegraph.

Генерал курирует ускоренную модернизацию Люфтваффе в рамках стратегии канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который намерен создать «сильнейшую армию» в Европе и выделил под это многомиллионное финансирование.

По словам Нойманна, ВВС Германии уже готовы «сражаться прямо сегодня ночью», если поступит сигнал тревоги, и даже помочь Великобритании, если ей это понадобится — в нынешних непростых условиях, когда глава ее министерства обороны и министр вооруженных сил подали в отставку.

В связи с заявлением Нойманна о готовности помочь Великобритании Telegraph напоминает, что штаб-квартира немецкого генерала находится на бывшей базе британских Королевских ВВС в Шпандау под Берлином. где в годы Второй мировой войны проходили обучение пилоты Люфтваффе.