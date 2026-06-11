СМИ в Британии и за ее пределами обсуждают внезапную отставку министра обороны Соединенного Королевства Джона Хили, о которой стало известно 11 июня. Как следует из письма самого Хили на имя премьер-министра Кира Стармера, он уходит из-за разногласий с казначейством по поводу военного бюджета. Что еще известно о ее причинах и к чему она может привести — в обзоре RTVI.

План обороны: успеть до саммита НАТО 7 июля

Как поясняет Reuters, британский план инвестиций в оборону на 10 лет должен был быть опубликован еще в 2025 году. Он призван определить источники финансирования военной техники и услуг для обеспечения перехода вооруженных сил в состояние «боевой готовности».

«Ожидается, что в документе будет указано, какие средства выделены на крупномасштабные программы, такие как альянс AUKUS с Австралией и США, Глобальная программа боевой авиации (GCAP) с Италией и Японией, а также на британское ядерное сдерживание и на инвестиции в традиционную технику, восстановление производства боеприпасов и разработку беспилотных летательных аппаратов», — объясняет Bloomberg.

Однако министерства обороны и финансов королевства никак не могут найти решение, как обеспечить растущие потребности в увеличении военных расходов. На этом фоне промышленники, работающие на оборонный сектор, «возмущены задержкой в ​​реализации плана», поскольку не могут инвестировать в долгосрочные программы.

«Вы не смогли, а министерство финансов не захотело выделить ресурсы, необходимые стране для защиты в условиях растущих угроз», — написал Джон Хили в публичном письме Стармеру, которое разместил в соцсети X. Критика прозвучала и в адрес канцлера казначейства Рэйчел Ривз.

Впрочем, за день до отставки Хили премьер-министр пообещал, что план точно будет опубликован до начала саммита НАТО в Анкаре, который стартует 7 июля.

«Великобритания сталкивается с тем, что США отходят от защиты Европы, в то время как американо-израильская война с Ираном выявила недостаточную военную готовность Британии, поскольку ее военно-морской флот не в состоянии немедленно развернуть в регионе современный военный корабль», — признает Reuters.

Не те цифры: сколько тратить на оборону

В своем письме Джон Хили признал, что ознакомился с версией плана, и он предусматривает увеличение расходов на оборону до 2,68% ВВП к 2030 году. Министр же настаивает, что этот показатель должен быть не менее 3% к 2030-му и 3,5% к 2035 году.

По словам Хили, с таким финансированием ему придется принимать решения, которые сделают Британию «менее безопасной», а он не готов брать за это ответственность.

Как напомнил глава оборонного ведомства, именно Кир Стармер утверждал со ссылкой на данные разведки, что «в 2030 году Россия может напасть на НАТО».

Все уходят: вызов для Стармера

Неожиданная отставка, к тому же сопровождаемая резким публичным письмом, «усиливает давление на Стармера в условиях вероятной борьбы за лидерство и обнажает кризис в самом сердце правительства — как оно может увеличивать расходы на оборону, когда денег на это не хватает», признает Reuters.

«Эта громкая отставка произошла на фоне того, как Стармер изо всех сил пытается удержаться у власти после отставки Уэса Стритинга с поста министра здравоохранения в мае, а также на фоне попыток другого претендента, Энди Бернема, вернуться в политику и выдвинуть свою кандидатуру на пост лидера партии [лейбористов]», — отмечает агентство.

В конце письма Хили пожелал премьер-министру и его кабмину «дальнейших успехов в решении исключительных задач». «Как всегда, наше лейбористское правительство будет и впредь пользоваться моей всесторонней поддержкой», — заключил уходящий министр.

«Это было единственное упоминание в письме о проблеме лидерства, с которой Стармер столкнется после довыборов в округе Мейкерфилд на следующей неделе (они пройдут 18 июня, и на них будет баллотироваться потенциальный кандидат на пост лидера Лейбористской партии Энди Бернем. — Прим. RTVI). Отставка Хили, вероятно, будет воспринята как свидетельство ослабления авторитета Стармера как премьер-министра. Но нет никаких доказательств того, что Хили получил бы лучшее соглашение по обороне при Энди Бернхэме или любом другом из потенциальных кандидатов на пост премьера, и отставка Хили не особенно помогает соперникам Стармера», — признает The Guardian.