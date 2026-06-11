Министр обороны Великобритании Джон Хили подал в отставку из-за отказа министерства финансов вложить необходимые, по его словам, инвестиции в оборонную промышленность. Свою позицию он изложил в прошении на имя премьер-министра Кира Стармера. Фото этого документа публикует Guardian.

По словам Хили, новая эра угроз потребовала дополнительных инвестиций, однако премьер оказался неспособен, а Казначейство — нежелательно выделить необходимые ресурсы.

«Это письмо я никогда не рассчитывал писать, и делаю это сейчас с большим сожалением и неохотой», — заявил министр в обращении к премьеру.

Хили перечислил достижения за менее чем два года работы лейбористского правительства:

активизация поддержки Украины,

повышение расходов на оборону до 2,5% ВВП на три года раньше срока,

запуск глубочайших реформ за 50 лет,

крупнейшие за десятилетия экспортные оборонные сделки.

С тех пор требования к обороне еще больше возросли из-за конфликта на Ближнем Востоке, где Великобритания возглавляет миссию в Ормузском проливе, миссии НАТО «Арктический часовой» и возросшей активности России, подчеркнул министр.

«Ваше финансовое урегулирование по Плану оборонных инвестиций — которое я впервые получил в полном объеме в понедельник днем — значительно уступает тому, что требуется для обороны и страны в это опасное время», — написал Хили премьеру.

По его словам, к 2030 году бюджетные вложения в оборонный сектор вырастут лишь до 2,68% ВВП, причем дополнительная поддержка смещена на более поздние сроки, хотя давление кризисных обстоятельств будет наиболее сильным в два ближайших года.

Хили напомнил, что на прошлой неделе Стармер сам приводил разведданные о том, что к 2030 году Россия может напасть на НАТО.

Он утверждает, что без Плана оборонных инвестиций вынужден будет принимать решения, которые снизят обороноспособность и боевую мощь Вооруженных сил Великобритании, поэтому у него не осталось выбора, кроме как подать в отставку.

При этом Хили пообещал, что лейбористское правительство продолжит пользоваться его полной поддержкой.