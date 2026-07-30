Казахстан обсуждает с Россией переработку российской нефти на своих НПЗ, пишет Reuters со ссылкой на Минэнерго республики. Полученные нефтепродукты планируется продавать на внутреннем рынке страны и частично поставлять обратно в РФ.

В ведомстве пояснили, что такая схема должна обеспечить стабильную загрузку казахстанских НПЗ и внутреннее снабжение. Объемы, условия переработки и конкретные предприятия министерство не раскрыло. Там лишь отметили, что направления отгрузки готовой продукции участники рынка будут определять самостоятельно.

Reuters обращает внимание, что переговоры проходят на фоне проблем с поставками топлива в России из-за внеплановых ремонтов российских НПЗ и нарушения логистики после ударов Украины. По данным агентства, недавно Казахстан начал поставлять в РФ некоторые виды нефтепродуктов.

Параллельно республика сталкивается с перебоями в экспорте собственной нефти через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) под Новороссийском. Этот маршрут обеспечивает более 80% казахстанского нефтяного экспорта.

По данным источника Reuters в отрасли, 26 июля суточная добыча нефти и газоконденсата в Казахстане сократилась более чем вдвое по сравнению со средним уровнем июня — примерно до 1 млн баррелей в сутки с 2,16 млн. Позднее Минэнерго республики заявило, что после недельной паузы погрузка на терминале КТК возобновилась.

Однако 30 июля терминал под Новороссийском вновь остановил отгрузку — уже в третий раз за месяц — после атаки беспилотников на два танкера, Nissos Sifnos и Marathi. По информации КТК, на первом судне, которое находилось под погрузкой, возник пожар; пострадавших нет, разлива нефти не допущено.

Reuters со ссылкой на данные спутникового мониторинга пишет, что как минимум пять танкеров, ранее направлявшихся к терминалу, изменили курс в сторону Турции и Испании либо перешли в статус «ожидания заказа».

Власти Казахстана осуждали удары по инфраструктуре КТК. В самом консорциуме заявили, что призывы республики и других иностранных акционеров не допускать силового воздействия на объекты международной энергетической инфраструктуры были проигнорированы.