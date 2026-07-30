Росфинмониторинг включил основателя Telegram Павла Дурова в перечень организаций и физических лиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму. Соответствующая запись появилась в обновленном реестре ведомства.

Включение в реестр означает, что банки обязаны заморозить средства Дурова и приостановить его банковское обслуживание в России, сообщил РИА Новости адвокат Олег Зернов.

Все денежные средства фигуранта списка подлежат блокировке финансовыми организациями, за исключением операций на получение и расходование зарплаты в размере до 10 тыс. рублей на каждого члена семьи, уплату налогов и штрафов, а также по обязательствам, возникшим до включения в перечень, пояснил он.

Включение в реестр Росфинмониторинга и международный розыск существенно ограничат передвижение и финансовые операции Дурова, а также создадут риск потери недвижимости и счетов, заявила «Абзацу» доктор юридических наук Людмила Айвар.

Запретят ли теперь Telegram?

Внесение Дурова в перечень террористов и экстремистов не означает автоматического запрета Telegram в России, пояснил Life.ru адвокат Сергей Жорин. Рядовые пользователи по-прежнему могут переписываться в мессенджере, вести каналы и пользоваться его платными функциями, поскольку сам Telegram пока не признан в России террористической или экстремистской организацией.

«Наибольшее значение будет иметь не сам факт использования Telegram, а то, кому и с какой целью направляются деньги», — подчеркнул Жорин.

Риски могут возникнуть при переводах, если получателем окажется лицо или подконтрольная ему организация, включенные в перечень Росфинмониторинга, отметил Жорин.

При этом для привлечения к ответственности должно быть доказано, что средства заведомо направлялись на финансирование террористической деятельности.

«В ближайшее время мы будем ждать официальных разъяснений со стороны контролирующих органов», — добавил Жорин.

Адвокат напомнил, что ответственность за финансирование терроризма предусмотрена статьей 205.1 УК РФ, однако само по себе использование Telegram, по его словам, пока не является нарушением закона.

Экстрадируют ли Дурова в Россию?

Перспективы экстрадиции Дурова в Россию оцениваются как слабые, несмотря на наличие у РФ договоров о правовой помощи со многими странами, заявила «Абзацу» доктор юридических наук Людмила Айвар. По ее словам, хотя Генпрокуратура обратится в Интерпол, наличие у Дурова других гражданств значительно осложнит этот процесс.

«Однако это во многом ограничит его свободу передвижения. На любом пограничном пункте он будет светиться как лицо в международном розыске. Вполне возможно, что ему заблокируют счета и наложат арест на недвижимое имущество», — предположила Айвар.

В случае экстрадиции и признания вины Дурову грозит до 15 лет лишения свободы по одной части обвинения и до пожизненного срока — по другой, добавила Айвар.

Экстрадиция Дурова из Франции в Россию невозможна, заявил французский адвокат Филипп де Вель. Он напомнил, что Дуров имеет французский паспорт, а выдача собственных граждан в стране запрещена законом.

Если Интерпол выдаст ордер на арест Дурова по запросу России, для французских властей он не будет подлежать немедленному исполнению, пояснил де Вель. Прокуратура и суд должны будут проверить, считается ли во Франции преступлением то деяние, которое вменяют предпринимателю.

«Вместе с тем она [Франция] может сама возбудить уголовное преследование, если соответствующие деяния также являются наказуемыми в республике», — добавил юрист.

Интерпол, со своей стороны, тоже будет проверять, не идет ли речь о преследовании политического, военного, религиозного или расового характера. Если Франция сочтет преследование политически мотивированным либо установит, что деяние не является правонарушением по французскому законодательству, она может отказаться от задержания, подытожил де Вель.

Шансы на выдачу Дурова из ОАЭ также ничтожно малы, заявил ТАСС адвокат Калой Ахильгов. По его словам, ОАЭ не выдают своих граждан в связи с конституционным запретом. Адвокат также отметил, что объявление в розыск не означает автоматического красного уведомления Интерпола, поскольку устав организации запрещает вмешиваться в дела политического характера, и по таким делам уведомления часто не публикуются.

Дело против Дурова

ФСБ объявила о предъявлении обвинений и международном розыске Павла Дурова 29 июля. В спецслужбе заявили, что администрация Telegram годами игнорирует требования российского законодательства и запросы о блокировке ресурсов, используемых для подготовки терактов.

Отдельно в ФСБ упомянули бот знакомств «Дайвинчик/Leo», внесенный в Единый реестр запрещенных сайтов Роскомнадзора. По данным ведомства, через него молодых россиян вовлекали в поджоги и нападения на силовиков. За год по таким делам задержали 46 человек в возрасте от 12 до 22 лет.

Ограничения работы Telegram в России действуют с августа прошлого года. Роскомнадзор сообщил, что они будут сохранены до исполнения компанией требований российского законодательства.