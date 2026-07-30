Вероятность запуска прямых чартерных рейсов между Россией и Мексикой практически нулевая, считает вице-президент Ассоциации «Альянс туристических агентств» Алексан Мкртчян. По его словам, переговоры об этом идут уже два года, но результата пока нет.

Поводом послужило заявление посла Мексики в России Эдуардо Вильегаса Мехиаса. На пресс-конференции Visit Mexico, посвященной туристическому направлению «Мексиканские Карибы», он сообщил, что мексиканские туроператоры обсуждают с российскими авиакомпаниями запуск прямых чартеров. По его словам, речь идет о «двух-трех компаниях». Представитель совета по продвижению туризма мексиканского штата Кинтана-Роо Рейнальдо Дзиб Купуль подтвердил готовность к диалогу и уточнил, что переговоры планируется вести с перевозчиками, которые раньше уже выполняли чартерные рейсы.

Мкртчян, однако, назвал такую перспективу нереалистичной.

«Реалистично на 0%. Сейчас ведутся переговоры с индонезийскими компаниями, с авиакомпаниями Таиланда, с авиакомпаниями Малайзии. Вот если по шкале, то Мексика — 0%, Индонезия — где-то 20%, Таиланд — 30% и Малайзия — 40%», — сказал он.

По его словам, запуск маловероятен в обе стороны.

«Что российские компании нереально в Мексику запустить, что мексиканские компании нереально запустить в Россию. Поэтому все эти разговоры останутся разговорами», — отметил собеседник.

Он добавил, что проблема не в цене билетов: «Естественно, чисто технические и политические моменты. О стоимости здесь речь не идет».

Тема прямого авиасообщения обсуждается уже не первый год. Еще в декабре 2019 года руководитель департамента внешнеэкономических и международных связей правительства Москвы Сергей Черемин во время визита в Мехико говорил, что рейсы между Москвой и Мехико могли бы способствовать развитию деловых контактов.

Генеральный координатор по международным делам мексиканской столицы Диана Аларкон Гонсалес тогда ответила: «Это было бы замечательно». На тот момент прямых рейсов между столицами не было, а чартеры в Россию выполнялись только из Канкуна.

В июле 2023 года Вильегас Мехиас признавал, что возобновить прямое авиасообщение в обозримом будущем будет сложно, хотя допускал альтернативные маршруты через север Мексики.

А в ноябре 2025 года представитель бюро по туризму Мексики в Европе сообщил на встрече с российскими туроператорами в Москве, что ведутся переговоры с двумя авиакомпаниями о возможном возобновлении прежде всего чартерных рейсов. Тогда же было анонсировано открытие представительства бюро в Москве в феврале 2026 года. Дополнительным стимулом для продвижения направления называли чемпионат мира по футболу, матчи которого летом 2026 года проходят в Мехико, Гвадалахаре и Монтеррее.