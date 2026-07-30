Российские оборонные и промышленные предприятия используют индийские логистические цепочки для ввоза тысяч единиц подсанкционных европейских товаров. Как сообщает Politico, к таким выводам пришли исследователи компании Strider Technologies на основе анализа таможенных данных.

Из них следует, что с февраля 2022 года через Индию в Россию было поставлено около 50 тыс. единиц «контролируемых или чувствительных» товаров, включая электронику, станки, оптические приборы, транспортное оборудование, металлы и сложные электротехнические компоненты.

Аналитики проследили маршруты товаров, произведенных в Европе, которые затем реэкспортировались из Индии в Россию, впервые оценив масштабы этой торговли.

Главный директор по разведке Strider Technologies и бывший глава Канадской службы безопасности разведки Дэвид Виньо заявил, что Европа и Великобритания, заключая торговые соглашения с Индией, должны «трезво оценивать конкурентную среду наряду с этими возможностями».

Он подчеркнул, что одни и те же промышленные экосистемы, привлекающие западные инвестиции, также дают России доступ к чувствительным технологиям.

«Исследование показывает, что Россия использует многие из этих производственных, научно-исследовательских и технологических экосистем, чтобы сохранить доступ к критически важным возможностям и обойти санкции», — отметил Виньо.

По сравнению с тремя годами до начала СВО экспорт чувствительных товаров через Индию в Россию вырос следующим образом:

британских — на 180%,

швейцарских — на 131%,

шведских — на 455%,

французских — на 98%.

Объемы поставок товаров немецкого происхождения остаются значительными, но демонстрируют тенденцию к снижению, говорится в статье.

Исследователи обнаружили, что в 2025 году французские углеродные волокна, применяемые в авиакосмической промышленности, беспилотниках, ракетах и других оборонных изделиях, использовались российским ВПК. Из статьи следует, что они были получены через экспортера, который поставляет продукцию множеству попавших под санкции предприятий.

Компоненты европейского или британского происхождения также могут собираться в Индии в готовую продукцию для последующей отправки в Россию, подчеркивается в материале.

Замдиректора Европейской программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS)* Николас Фентон спрогнозировал нарастание этой тенденции, напомнив, что Индия остается одним из крупнейших покупателей российского оружия, а РФ все больше полагается на индийские производственные цепочки.

В декабре 2022 года Конфедерация индийской промышленности провела как минимум три торговые миссии в Нью-Дели и Мумбаи, в которых участвовали российские компании из нефтегазового, аэрокосмического, горнодобывающего, финансового, телекоммуникационного и цементного секторов, чья продукция может иметь двойное военное и гражданское применение.

Аналитики считают, что с вступлением в силу торгового соглашения между Великобританией и Индией (с 15 июля) и ожидаемой ратификацией аналогичного соглашения между ЕС и Индией в начале следующего года задача контроля за такими поставками может еще более усложниться. Растущее восприятие Индии как производственного хаба и углубление оборонного партнерства усиливают риски, пишет Politico.

Старший научный сотрудник Chatham House* Катя Бего отметила, что у Европы мало желания занимать жесткую позицию по отношению к Индии, поскольку ЕС стремится диверсифицировать торговлю и цепочки поставок в уход от Китая, а на более тесный обмен разведданными и сотрудничество между правительствами и компаниями «в настоящее время не хватает ресурсов».

В отчете Strider отмечается, что политика «Сделано в Индии» облегчает транзит западных компонентов через индийских посредников. По мере углубления роли Индии как глобального производственного центра непрозрачность сложных многоюрисдикционных цепочек поставок увеличит нагрузку на европейские компании в плане контроля, считают авторы доклада.

* Деятельность организации признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.