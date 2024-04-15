Российские военные верфи, находящиеся под санкциями, получают детали из европейских стран с помощью компаний из Хорватии, Италии и Латвии, пишет Русская служба Би-би-си.

Хорватия

Как утверждает Русская служба Би-би-си со ссылкой на таможенные данные, хорватская судостроительной компания Adria Winch была задействована в поставках деталей для военных кораблей, которые строит Зеленодольская верфь в Татарстане (входит в судостроительную корпорацию «Ак Барс» и находится под санкциями с марта 2019 года). Речь идет, в частности, о патрульном корабле «Сергей Котов» и ракетном катере на воздушной подушке «Самум». Издание пишет, что, несмотря на санкции в отношении Зеленодольской верфи, на этих судах используются произведенные в ЕС и США детали, поставки которых осуществлялись не напрямую, а через схемы с фирмами-посредниками. Некоторыми из них верфь владеет совместно с партнерами из Евросоюза, отмечает Би-би-си. Например, поставки осуществлялись по заказу предприятия «Морские пропульсивные системы», зарегистрированного в Санкт-Петербурге.

«Сами производители оборудования часто не располагают данными, кто является конечным получателем товара, и не всегда могут удостовериться, что оборудование не попадет на подсанкционные предприятия», — отмечает Би-би-си.

Adria Winch занимается поставками палубного оборудования для гражданских судов и военных кораблей, а по данным за 2022 год Россия была одним из основных покупателей оборудования компании. Для Зеленодольской верфи хорватская фирма поставляла запчасти через свои дочерние предприятия, зарегистрированные в России: «Адриа Винч Зеленодольск» и «Адриа Винч в Москве». Таким образом, в частности, в августе 2022 года туда были поставлены электрические реле гидравлической буксировочной лебедки, произведенные французской Schneider Electric. В поставке, датированной маем 2022 года, фигурировали запасные части для швартового шпиля от немецкой Spohn & Burkhardt. В том же месяце хорватская компания осуществила поставку в Россию финских запчастей, предназначавшихся для судна «Всеволод Бобров». Речь идет о запасных частях к швартовому шпилю и сигнальной лампе, уточняет Русская служба Би-би-си.

В марте—сентябре 2022 года Adria Winch поставила зеленодольской «дочке» расходные материалы и запчасти для лебедок на $726 тыс.

Экс-глава Adria Winch Миливой Перузович рассказал Русской службе Би-би-си, что после первых санкций в 2014 году руководство компании решило продолжать сотрудничество с российскими партнерами. «Эти санкции сейчас кажутся просто смешными», — сказал он.

Перузович подтвердил, что из-за санкций поставки в Россию осуществлялись не напрямую, а через компании-посредники и третьи страны, например, Турцию. «Я также установил связь с посредниками в Китае, и мы продолжали работу: таково было наше решение — продолжать работу [с партнерами в России]. Потому что санкции санкциями, а дела идут своим чередом. И так продолжалось до тех пор, пока мы не продали компанию», — пояснил собеседник.

При этом Перузович заявил, что в компании не знали, кто является конечным получателем оборудования, а также о том, что одним из них мог быть российский ВМФ.

«Я отказываюсь это подтверждать [смеется]. Сведения, которые вы обнаружили… Вы сделали хорошее исследование. Возможно, так и есть. Но я отказываюсь это подтверждать. Но я могу сказать следующее: у нас было совместное предприятие [с верфью в Зеленодольске] — «Адриа Винч Зеленодольск». И мы осуществляли поставки для них. А кому они продают — военным, или кому-то еще… Мне неизвестно. […] Но известно вам — даже лучше, чем мне», — сказал экс-глава хорватской компании.

В декабре 2023 года у Adria Winch сменилось руководство — компанию купила Global Offshore Engineering, тоже зарегистрированная в Хорватии. По словам Перузовича, новые владельцы приняли решение отказаться от поставок в Россию из-за возможных рисков, но при этом продолжают сохранять обязательства перед «Адриа Винч Зеленодольск».

Италия

Среди компаний, чьи детали поставляются российским военным верфям, также фигурирует итальянская Melcal, выяснила Русская служба Би-би-си. В числе прочего речь идет о запчастях для вспомогательного судна ВМФ и судового крана судна проекта 20360M. В рамках этого проекта планируется построить суда, предназначенные для транспортировки боеприпасов и загрузки их на подводные лодки и надводные корабли в открытом море, в том числе корабли «Геннадий Дмитриев» или «Владимир Пялов». Основным заказчиком деталей для таких судов стало «Торгово-промышленное объединение «Кронштадт»». В 2019 году итальянская Melcal S.P.A заключила соглашение с судостроительной корпорацией «АК БАРС» (куда входит Зеленодольская верфь) и торгово-промышленным объединением «Кронштадт», договорившись о поставках в Россию и производстве итальянского оборудования в стране. Латвия Русская служба Би-би-си называет латвийскую Marine Systems одним из основных европейских поставщиков товаров для российского ВМФ наравне с хорватской Adria Winch. Так, в апреле 2019 года зарегистрированная в Латвии компания поставила в Ленинградскую область оборудование от датских, немецких и нидерландских производителей, предназначенное для установки на ракетных кораблях проекта «Буян-М». Как пишет издание, на патрульном корабле «Виктор Великий», который строит Зеленодольская верфь, установлен дизельный двигатель немецкого производителя DEUTZ, который в июне 2019 года поставила Marine Systems. Осенью 2022 года европейские СМИ писали, что владельцем Marine Systems числился Игорь Смолин. Русская-служба Би-би-си со ссылкой на данные латвийского реестра юрлиц отмечает, что он избавился от активов в Латвии, после чего у компании сменился владелец. В то же время Смолин продолжает контролировать российскую компанию с аналогичным названием «Марине системс», зарегистрированную в Санкт-Петербурге. Фирма активно закупает судовое оборудование, произведенное в Германии, Японии и США. За 2023 год «Марине системс» показала рекордную для себя прибыль в 11 млн рублей, отмечает издание. Латвийская Marine Systems продолжала поставки в Россию в 2023 году, но в декларациях указывалось, что запчасти поставляются для судов гражданского назначения. Источник Русской службы Би-би-си, близкий к компании, рассказал, что в сентябре 2023 года многие сотрудники фирмы были уволены, а ее деятельность была практически остановлена в связи с военной операцией на Украине, поскольку «перестали идти заказы, деньги и материалы», связанные с Россией.

Поставщики из дружественных стран После начала военной операции на Украине оборудование итальянской Melcal поставляется российским компаниям-посредникам не напрямую, а через Турцию, Гонконг или Китай, пишет Русская служба Би-би-си. Например, таким образом были поставлены детали для атомоходов «Федор Ушаков» и «Евгений Примаков». Hürriyet: США и Турция согласовали схему соблюдения санкций против России

Аналогичным образом из ЕС и США поставляются запчасти для атомных ледоколов «Якутия», «Чукотка» и «Ленинград», которые находятся в процессе строительства. Их заказчиком чаще всего выступала санкт-петербургская «Рунитор», указывает Русская служба Би-би-си. Для этой и других российских фирм, связанных со строительством атомоходов, турецкие компании привезли в Санкт-Петербург испанские сигнальные лампы и буксирный комплекс, немецкие и польские детали к системе пожаротушения, а также итальянские стеклоочистители. За июнь—июль 2023 года таких запчастей было поставлено на сумму $16.5 млн. «Ростамфлот» заявил изданию, что не зависят от поставок зарубежного оборудования и в 2023 году не подписывали контрактов с зарубежными поставщиками.