Турция и США договорились о новой системе соблюдения санкций в отношении турецких компаний, заподозренных в связях с Россией. Об этом пишет издание Hürriyet.

До сих пор США вводили санкции против таких компаний незамедлительно и без проведения расследования. Согласно новой схеме, Вашингтон сначала будет уведомлять Турцию о предположительном нарушении санкций со стороны компаний и запрашивать информацию по этому вопросу.

После того, как Турция проведет расследование и сообщит о результатах, при необходимости будут приняты меры, пишет Hürriyet.

В декабре 2023 года президент США Джо Байден подписал указ, который позволяет американскому Минфину вводить санкции против зарубежных банков, помогающих проводить сделки в пользу или от имени подсанкционных лиц из России.

На фоне давления со стороны Вашингтона поставки в Россию товаров двойного назначения из Турции начали снижаться, хотя раньше переживали бум. В частности сократился экспорт товаров, имеющих ценность для военной промышленности, — электроники, чипов, полупроводников, плат, аппаратуры для связи и навигации, оптических прицелов, писал Forbes.

По данным Reuters, указ Байдена усложнил российско-турецкую торговлю, приведя к проблемам с оплатой за российскую нефть и за турецкий экспорт. В феврале США ввели санкции против 16 турецких компаний за поставку России технологий и оборудования в обход действующих ограничений.