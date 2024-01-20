В конце 2023 года поставки в Россию из Турции товаров двойного назначения — электроники и различного оборудования — начали снижаться, хотя до этого переживали настоящий бум, пишет Forbes. Издание связывает эту тенденцию с давлением со стороны США.

После начала российской военной операции на Украине и введения западных санкций Турция стала одной из стран, активно поставлявших России товары двойного назначения. В 2023 году их поставки в шесть раз превысили показатель 2021 года.

Однако в конце 2023 года объемы поставок начали сокращаться, и это падение нельзя объяснить сезонными факторами, подчеркивает Forbes, связывая происходящее с «жесткой позицией США» в отношении «третьих стран», которые не соблюдают режим санкций в торговле и финансовых операциях.

Снижение поставок началось в октябре-ноябре, уточняет Forbes со ссылкой на данные Турецкого института статистики (TurkStat). Речь идет об экспорте в Россию товаров из 45 категорий, входящих в список экспортного контроля (Common High Priority Items List), который был составлен США, Евросоюзом, Великобританией и Японией.

В этот список входят товары, имеющие ценность для военной промышленности, — электроника, чипы, полупроводники, печатные платы, аппаратура для связи и навигации, оптические прицелы.

В ноябре 2023 года объем их поставок из Турции в Россию снизился до $8,4 млн — это минимальный месячный показатель с августа 2023 года. В аналогичные периоды 2021 и 2022 годов таких спадов не наблюдалось, а значит, эту тенденцию нельзя объяснить сезонностью. Кроме того, подчеркивает Forbes, общий объем экспорта турецких товаров в Россию при этом, наоборот, увеличился.

Самой крупной категорией товаров двойного назначения, поставляемых Турцией России, является «электрическое оборудование для переключения или защиты электрических цепей, а также для выполнения соединений с электрическими цепями»: к этой категории относятся 39% товаров из списка Common High Priority Items List. Их ввоз в Россию начал сокращаться в сентябре 2023 года.

Старший преподаватель кафедры Международного бизнеса и таможенного дела РЭУ им. Плеханова Олег Иванов предположил, что Россия могла переключиться на импорт товаров этой категории из Китая. КНР наряду с Гонконгом, Германией и США является лидером по экспорту такой продукции в мире. В июле 2023 года выросли ее поставки в Россию из Китая, а с сентября — из Гонконга, отметил эксперт.

Аналогичным с Турцией образом в ноябре 2023 года сокращать реэкспорт товаров двойного назначения из Евросоюза в Россию начали Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Тогда же источники Bloomberg утверждали, что турецкие власти рассматривают возможность применения аналогичных мер.