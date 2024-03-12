Европарламент одобрил законопроект, предусматривающий уголовное наказание за обход санкций Евросоюза. Документ поддержали 543 депутата, 45 выступили против, еще 27 парламентариев воздержались от голосования. Как отмечается в пресс-релизе ЕП, принятие законопроекта позволит конфисковывать по решению судов замороженные российские активы.

Новый закон будет устанавливать определения нарушений и обхода санкций, которые попадут в разряд уголовных преступлений. Наказание по нему будет представлять собой не только штрафы, но и лишение свободы сроком до пяти лет в странах ЕС.

«Примеры включают сокрытие или перевод средств, которые должны быть заморожены, сокрытие истинного владельца имущества и непредоставление необходимой информации», — говорится в сообщении Европарламента.

Ограничения направлены не только против России, а в отношении всех государств, которые попали под санкции Евросоюза. Под нарушением санкций будут понимать «не замораживание средств, несоблюдение запретов на поездки или эмбарго на поставки оружия».

Кроме того, запрещается совершать денежные переводы лицам, находящимся под санкциями, а также вести бизнес с предприятиями тех стран, которые попадают под ограничения ЕС. «Предоставление финансовых услуг или юридических консультаций в нарушение санкций также станет наказуемым правонарушением», следует из заявления.

Исключения касаются гуманитарной помощи и поддержки основных человеческих потребностей.

Специальный докладчик Европарламента, депутат Софи ин’т Велд, заявила о необходимости принятия этого закона, который станет «демонстрацией решительной поддержки Украины».

«Нам нужен этот закон, потому что разные национальные подходы создали слабые места и лазейки, а он позволит конфисковать замороженные активы. Парламент применил амбициозный, гармоничный подход к закону. И хотя мы не смогли закрыть все лазейки, которые хотели, это улучшение текущей ситуации», — отметила она.

Теперь законопроект должен одобрить Европейский совет. Закон вступит в силу через 20 дней после публикации в журнале ЕС. После этого у стран Евросоюза будет год на внедрение его в национальное законодательство.

В начале марта парламент Швейцарии призвал продумать юридические механизмы, с помощью которых удастся конфисковывать находящиеся на территории страны активы России. В частности, речь шла о репарационных выплатах Украине из российских государственных активов.

Решение Берна привело к тому, что 12 марта в МИД вызвали посла Швейцарии Кристину Марти Ланг для объявления ей демарша. Российское ведомство предупредило Швейцарию об ответных мерах.

В конце февраля Bloomberg сообщал, что ЕС и США продолжают искать возможности для законного использования российских замороженных активов. Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил, что Евросоюз сосредоточен на поиске юридически безопасного варианта использования российских активов, «который можно реализовать в краткосрочной перспективе».

Западные страны заморозили российские активы в размере около $300 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе. Западные лидеры согласны с мнением, что средства должны быть недоступны для России, но расходятся во взглядах о том, как изъять средства законным путем и помочь в этом Украине, не истощая их.