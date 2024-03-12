Министерство иностранных дел (МИД) России вызвало посла Швейцарии Кристину Марти Ланг и объявило ей демарш из-за решения швейцарского парламента по конфискации российских активов. Об этом говорится на сайте внешнеполитического ведомства.

В заявлении российского МИД уточняется, что парламент Швейцарии инициировал выработку юридических основ механизма, с помощью которого можно конфисковывать находящиеся на территории страны активы России.

«Российская сторона решительно осуждает данный шаг швейцарских властей, грубо попирающий основополагающие принципы и нормы международного права в отношении государственного иммунитета», — говорится в публикации.

Ведомство отмечает, что любое посягательство на российскую государственную собственность будет приравнено к воровству на государственном уровне. В случае реализации этих планов,Москва примет ответные меры.

7 марта Совет кантонов (верхняя палата парламента) Швейцарии призвал правительство принять меры для обеспечения разработки основ механизма возмещения ущерба в соответствии с международным правом. Это позволит легально переводить замороженные средства из российских компаний или Центробанка на Украину, поясняли сенаторы.

«Активы российского государства [в размере около $8,5 млрд] и близких к нему организаций, замороженные в рамках санкций, должны быть выплачены Украине в качестве репараций. Совет кантонов принял в четверг 21 голосом против 19 при трех воздержавшихся серию аналогичных предложений Национального совета», — говорится на официальном сайте швейцарского законодательного органа.

Посол России в Берне Сергей Гармонин, комментируя решение Совета кантонов, заявил, что если Швейцария согласится конфисковать замороженные российские активы, то это «нанесет ущерб как правовой целостности мировой финансовой системы, так и репутации Швейцарии как правового государства и надежного финансового центра».

Дипломат назвал конфискацию «суверенных активов» России и любого другого государства «противоправной» и добавил, что посольство изучает решение Совета кантонов.

Согласно документам Еврокомиссии, в 2022 году в странах G7, ЕС и Австралии были заморожены российские активы на сумму около $300 млрд. Основная их часть — около €210 млрд — находится в Евросоюзе. Крупнейшим держателем активов (€191 млрд) выступает центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии.