Европейский союз и США продолжают искать возможности для законного и беспроигрышного использования российских замороженных активов. Предложения по этому вопросу должны быть подготовлены к июньскому саммиту лидеров «Большой семерки», пишет Bloomberg.

По данным агентства, за использование активов России активно выступают США и Великобритания. При этом Франция, Германия и Европейский центральный банк (ЕЦБ) беспокоятся о потенциальных ответных мерах Москвы в отношении европейских активов, а также негативного влияния на финансовую стабильность в мире и изменения роли евро как резервной валюты, отмечают источники агентства.

Есть опасения, что это создаст прецедент и заставит другие страны передумать хранить свои резервы в западных валютах.

«Сейчас у нас нет правовых оснований для ареста российских активов. Нам нужно работать над этим дальше», — отметила министр финансов Франции Брюно Ле Мэр.

Чиновники и юристы «Большой семерки» изучают варианты, которые они могут предложить на июньском саммите в Италии. Любой подобный шаг потребует политического решения на самом высоком уровне, отмечает Bloomberg.

Глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам, что ЕС сосредоточен на поиске юридически безопасного варианта использования российских активов, «который можно реализовать в краткосрочной перспективе».

Один из обсуждаемых вариантов, который может стать наиболее приемлемым, предполагает использование средств без фактической их конфискации. По словам эксперта Атлантического совета Чарльза Личфилда, идея заключается в том, что правительства стран G7 предоставят рынкам гарантию того, что замороженные активы не возвратят России в случае, если она не согласится оплатить расходы на восстановление Украины.

Среди прочих рассматриваемых вариантов — оставить активы нетронутыми и использовать их в качестве залога для облигаций, которые будут проданы на мировых рынках для сбора средств Украине.

Западные страны заморозили российские активы в размере около $300 млрд. Большая их часть находится в Евросоюзе. Западные лидеры согласны с мнением, что средства должны быть недоступны для России, но расходятся во взглядах о том, как изъять средства законным путем и помочь в этом Украине, не истощая их.

В середине февраля Совет Евросоюза утвердил постановление, которое дает законную базу для использования прибыли от замороженных активов России в интересах Украины.