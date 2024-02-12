Совет Евросоюза утвердил постановление, которое дает законную базу для использования прибыли от замороженных активов России в интересах Украины. Соответствующее распоряжение появилось на сайте ЕС.

Согласно документу, центральные депозитарии, которые владеют активами Центробанка России на сумму более одного миллиона евро, должны учитывать остатки денежных средств, накопившихся в результате ограничительных мер ЕС, и хранить такие доходы на отдельных счетах. Также депозитарии в ЕС не смогут использовать доходы от российских активов по своему усмотрению.

Такие условия позволяют Совету Евросоюза принять решение «о возможном установлении финансового вклада в бюджет ЕС, собранного за счет этой чистой прибыли» для поддержки Украины и ее дальнейшего восстановления. Взнос может быть направлен через бюджет ЕС в фонд, по которому Совет и Европарламент 6 февраля достигли предварительного соглашения.

В постановлении сказано, что с начала боевых действий на Украине страны G7, Евросоюз и Австралия заморозили около €260 млрд активов Банка России, при этом основная часть средств находится в ЕС.

Глава Международного валютного фонда (МВФ) Гита Гопинат, комментируя в онлайн-интервью журналу Foreign Policy решение Запада о конфискации российских активов, заявила, что оно должно получить юридическую поддержку для предотвращения возможных рисков в будущем. Она отметила, что решение о возможном использовании российских активов принимают только удерживающие их страны. Будущее активов, по ее словам, зависит от переговоров между этими государствами.

Гопинат также добавила, что МВФ не участвует в обсуждении данной инициативы, но фонд намерен оценить ее влияние на отдельные страны и на мировую экономику.

Обсуждения и опасения

Евросоюз и G7 с 2022 года обсуждают использование замороженных российских активов. В декабре 2023 года FT писала, что США предложили странам Евросоюза признать себя потерпевшими от действий России на Украине и на этом основании изъять замороженные активы в качестве компенсации ущерба, а затем перенаправить эти средства на оказание помощи Украине через Всемирный банк или другую международную организацию.

В конце января анонимные высокопоставленные чиновники в ЕС заявили Reuters, что руководство Евросоюза сомневается в возможности использовать замороженные активы ЦБ России, поскольку этот шаг кажется им рискованным с юридической точки зрения и опасным для евро: иностранные инвесторы могут испугаться за собственные активы и вывести их.

Кроме того, по словам источников агентства, в ЕС опасаются ответных действий России, на территории которой находятся европейские активы на $288 млрд — в частности, собственность бельгийской компании Euroclear. Собеседник Reuters дал понять, что если эти активы будут арестованы российской стороной, бюджета Евросоюза не хватит на спасение предприятия.

В начале февраля лидеры стран ЕС приняли решение о создании специального фонда для помощи Украине, состояние которого оценивали в €50 млрд евро. Условия помощи рассчитывались до 2027 года, но с пересмотром необходимости в финансировании ежегодно.

Реакция России

В России неоднократно критиковали заявления о планах стран Запада конфисковать российские активы. В частности, Москва предупреждала страны ЕС, что любая попытка использовать замороженные российские активы в качестве обеспечения для привлечения средств для Украины будет незаконной и приведет к многолетним судебным разбирательствам.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя возможное использование Западом российских замороженных активов, заверила, что Москва будет жестко реагировать на любые недружественные действия, связанные с попытками лишить страну права собственности на суверенные резервы.

По словам Захаровой, ответные меры России будут оправданы как с юридической, так и моральной точек зрения, а в случае реализации сценария с использованием российских резервов любые лица и фонды, которые решатся на приобретение соответствующих облигаций, станут первыми кандидатами на попадание под наши контрмеры.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, сейчас правительство рассматривает несколько вариантов оказания правового и экономического воздействия на тех, кто «рассчитывает нажиться на воровстве» принадлежащих Москве активов.

Исполняющий обязанности постоянного представителя России при ЕС Кирилл Логвинов в беседе с РИА Новости 10 февраля заявил, что в соответствии с нормами международного права имущество иностранного государства пользуется иммунитетом от исполнительных мер, и «никаких правовых оснований для передачи Украине конфискованных российских активов или доходов от них у Евросоюза не было и быть не может». По словам дипломата, такую позицию Москвы разделяет большинство стран мира.