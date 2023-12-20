США предлагают странам ЕС, оказывающим помощь Украине, объявить себя «пострадавшими» и на этом основании принять «контрмеру» в виде конфискации замороженных российских активов, пишет Financial Times (FT).

Издание ссылается на недавно обсуждавшийся в G7 документ, в котором предлагается расценивать изъятие российских активов как соответствующее международному праву, если оно будет производиться в пользу «пострадавших» европейских стран и рассматриваться как способ «побудить Россию к прекращению агрессии».

В дальнейшем, поясняют авторы документа — неназванные «официальные лица США», — эти активы могут быть переданы Украине — траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития. Они предлагают рассматривать их как «аванс» компенсации, которую Россия, по их мнению, должна будет в дальнейшем выплатить Украине «в соответствии с международным правом».

FT подчеркивает, что публично Вашингтон не высказывался за конфискацию замороженных российских активов, но, очевидно, прорабатывает этот вопрос в частном порядке — в том числе на платформе «Большой семерки».

Согласно документам Еврокомиссии, которые приводит FT, в 2022 году в странах G7, ЕС и Австралии были заморожены российские активы на 260 млрд евро. Основная их часть — около 210 млрд евро — находится в Евросоюзе, включая наличные и гособлигации в евро, долларах и других валютах. Крупнейшим их держателем является центральный депозитарий ценных бумаг Euroclear со штаб-квартирой в Бельгии — у него хранится около 191 млрд евро. Второе место занимает Франция (19 млрд евро). Остальные страны заморозили куда меньшие суммы, например, Германия — всего 210 млн евро. Объем российских активов, заблокированных в США, оценивается приблизительно в 5 млрд долларов.

Опрошенные FT эксперты по-разному оценивают американское предложение по конфискации российских активов в пользу «пострадавших» европейских стран. Бывший высокопоставленный американский дипломат Филип Дэвид Зеликов, который сейчас работает в Стэнфордском университете, провел аналогию с международной компенсацией после иракского вторжения в Кувейт в 1990 году.

«Это огромная возможность. Мы потратили почти два года, пробираясь через юридические дебри, и теперь можем начать рассматривать варианты, которые могут быть доступны. Если это сработает, то поставленные на карту деньги — 300 млрд долларов — изменят правила игры для Украины», — рассуждает он.

Профессор международного права в юридической школе Вандербильта Ингрид Бранк отметила, что валютные резервы — это «самый священный вид активов в мировой финансовой системе», и идея их конфискации под каким бы то ни было предлогом является «неразумной». По ее словам, «контрмеры» должны быть направлены на принуждение страны к исполнению обязательств, а не на выплату компенсаций.

Противники американской идеи обеспокоены вероятным ущербом международному праву и риском подрыва доверия со стороны «третьих» стран, размещающих свои валютные резервы в ЕС и США, — например, Китая или Саудовской Аравии. FT цитирует предупреждение Европейского центробанка о том, что конфискация российских активов может привести к «существенным последствиям» для мировой финансовой системы. ЕЦБ также рекомендовал странам Евросоюза принимать решения по этому поводу не в одиночку, а в рамках «широкой международной коалиции».

Профессор права и экономики HEC Paris Армин Штайнбах считает, что, хотя Россия ограничена в возможностях судебных разбирательств по поводу своих активов, она «найдет другие способы ответить взаимностью».

Пока вместо того, чтобы конфисковывать сами активы, ЕС работает над планом по изъятию прибылей, которые Euroclear получает от их удержания. Центральный депозитарий ценных бумаг Бельгии заработал в 2022 году около 3 млрд евро от реинвестирования денежных средств с ценных бумаг с наступившим сроком погашения, которые не могут быть выплачены в Россию.