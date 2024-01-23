Евросоюз сомневается в конфискации замороженных активов российского Центробанка, пишет Reuters, со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в ЕС. Такой шаг может стать слишком рискованным с юридической точки зрения, заявили собеседники агентства.

«Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — сказал на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.

В ЕС обеспокоены не только легальностью процедуры с конфискацией, но и последствиями для евро. По мнению собеседников Reuters, потенциальные инвесторы начнут беспокоиться за свои вложения и вероятность того, что их активы тоже впоследствии могут конфисковать. Это может повлечь выход из активов в евро.

Кроме того, в Евросоюзе опасаются и зеркального ответа Москвы, которая может конфисковать западные активы в России. Их стоимость может составлять до $288 млрд, уточняет Reuters. В частности, бельгийская компания Euroclear располагает большими объемами активов в России. По оценке европейского чиновника, в случае возможного банкротства и ареста активов компании бюджета ЕС не хватит для спасения предприятия.

В интервью агентству министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что он «с большой осторожностью» относится к вопросу конфискации российских активов.

«Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. И через шесть месяцев у нас будет судебное решение, в котором говорится, что мы не имеем права отдавать их им. Кто тогда будет платить?», — задался вопросом глава внешнеполитического ведомства.
Вместо того, чтобы конфисковать российские активы, правительства ЕС может поддержать декабрьское предложение Еврокомиссии о том, чтобы завладеть только прибылью от них, пишет агентство. При этом основная сумма останется нетронутой. Но и это решение принесет около €15-17 млрд в течение четырех лет, которые Евросоюз может перевести Украине.

В конце декабря 2023 года США и ЕС в очередной раз поднимали вопрос возможности конфискации российских активов в Европе. Как сообщало издание Financial Times, США предлагали странам Евросоюза объявить себя «пострадавшими» и на этом основании принять «контрмеру» в виде конфискации замороженных российских активов. Некоторые члены G7 сочли необходимым тщательно изучить законность подобных действий.

Летом 2023 года газета The New York Times писала, что, со слов европейских официальных лиц, «не существует надежного юридического пути, позволяющего конфисковать замороженные или обездвиженные активы только на том основании, что они находятся под ограничительными мерами ЕС».