Евросоюз сомневается в конфискации замороженных активов российского Центробанка, пишет Reuters, со ссылкой на анонимных высокопоставленных чиновников в ЕС. Такой шаг может стать слишком рискованным с юридической точки зрения, заявили собеседники агентства.

«Конфискации капитала российских активов не произойдет. Между странами-членами ЕС нет соглашения по этому поводу», — сказал на условиях анонимности один высокопоставленный чиновник, знакомый с ходом переговоров по этому вопросу.

В ЕС обеспокоены не только легальностью процедуры с конфискацией, но и последствиями для евро. По мнению собеседников Reuters, потенциальные инвесторы начнут беспокоиться за свои вложения и вероятность того, что их активы тоже впоследствии могут конфисковать. Это может повлечь выход из активов в евро.

Кроме того, в Евросоюзе опасаются и зеркального ответа Москвы, которая может конфисковать западные активы в России. Их стоимость может составлять до $288 млрд, уточняет Reuters. В частности, бельгийская компания Euroclear располагает большими объемами активов в России. По оценке европейского чиновника, в случае возможного банкротства и ареста активов компании бюджета ЕС не хватит для спасения предприятия.

В интервью агентству министр иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттель заявил, что он «с большой осторожностью» относится к вопросу конфискации российских активов.

«Представьте, если мы политически решим дать миллиарды Украине. И через шесть месяцев у нас будет судебное решение, в котором говорится, что мы не имеем права отдавать их им. Кто тогда будет платить?», — задался вопросом глава внешнеполитического ведомства.

Вместо того, чтобы конфисковать российские активы, правительства ЕС может поддержать декабрьское предложение Еврокомиссии о том, чтобы завладеть только прибылью от них, пишет агентство. При этом основная сумма останется нетронутой. Но и это решение принесет около €15-17 млрд в течение четырех лет, которые Евросоюз может перевести Украине.

В конце декабря 2023 года США и ЕС в очередной раз поднимали вопрос возможности конфискации российских активов в Европе. Как сообщало издание Financial Times, США предлагали странам Евросоюза объявить себя «пострадавшими» и на этом основании принять «контрмеру» в виде конфискации замороженных российских активов. Некоторые члены G7 сочли необходимым тщательно изучить законность подобных действий.