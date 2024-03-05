Российский патрульный корабль Черноморского флота «Сергей Котов» был поражен украинскими безэкипажными катерами (БЭК), сообщили военкоры 5 марта. В частности, Александр Коц пишет, что ночью экипаж корабля «отбивался от БЭКов» и «героически бился до последнего», но «это история без хеппиэнда». Минобороны произошедшее не комментировало.

Информацию о гибели судна подтвердил в своем телеграм-канале писатель Захар Прилепин.

«Сырский празднует свой приход в должность. Все-таки издеваться над (якобы) неудачливыми противниками надо начинать сразу после победы над ними. А не до. Слава Богу, все наши живы. Но шапкозакидательство нас буквально накрывает. И обходится оно чудовищно дорого», — рассуждает он.

Об атаке на судно заявило Главное управление разведки (ГУР) МО Украины. В его сообщении говорится, что нападение на «Сергея Котова» проводило спецподразделение «Group 13» с помощью морских дронов “Magura V5”, якобы нанеся кораблю повреждения кормы, правого и левого бортов. Ведомство опубликовало и видео предполагаемой атаки.

Телеграм-канал «Повернутые на Z войне» утверждает, что экипаж с «Сергея Котова» был снят полностью и погибших нет. «Белорусский силовик» пишет, что с моряками «все хорошо: есть раненые, но жить будут».

«Экипаж, как и командир корабля, достоин наград, без шуток», — считают авторы канала, добавляя, что в атаке участвовали 10 беспилотников.

В другом сообщении канала говорится, что в ночь на 5 марта «украинские формирования с помощью ракет, БПЛА и БЭКов пытались атаковать объекты в Крыму», и «одной из целью был Крымский мост», но атака по нему была отбита.

Авторы канала ссылаются на давнюю публикацию «Рыбаря» о том, что «Украина после провалов на фронте несет большие репутационные риски и, как правило, после каждого фиаско на фронте они что-нибудь отчебучивают». Поэтому, делает вывод «Белорусский силовик», о возможности подобной атаки «все знали» и «оставалось только ждать».

Блогер Юрий Подоляка отмечает, что российскому Министерству обороны «традиционно нечего сказать по этому поводу» — официальной информации действительно пока не поступало.

Канал «Два майора» уточняет, что атака на патрульный корабль предположительно была осуществлена у берегов Феодосии. «По сообщениям с мест, корабль погиб. По нашим данным, весь экипаж жив, эвакуирован, есть несколько раненых», — говорится в сообщении канала.

Александр Коц напомнил, что ВСУ давно пытались поразить «Сергея Котова» — в одних только официальных сводках фигурировали как минимум три атаки на него с помощью надводных беспилотников. Он подчеркнул, что этот патрульный корабль, вооруженный двумя противодиверсионными гранатометными комплексами, артиллерийской установкой и двумя зенитными системами, не был «беззащитной посудиной», а его экипаж умело противостоял украинским атакам.

«В июле прошлого года экипаж отбил нападение двух БЭКов. Они были уничтожены огнем из штатного вооружения российского корабля на дистанции 1000 и 800 метров. В августе ситуация повторилась. Экипаж достойно отбил атаку. В сентябре патрульный корабль отбил атаку уже пяти украинских безэкипажных катеров», — перечислил военкор.

Видео одной из предыдущих атак БЭКов на «Сергея Котова», имевшей место в сентябре 2023 года, опубликовал телеграм-канал «Военный осведомитель». Относительно нынешнего инцидента в его сообщении говорится, что «якобы в результате атаки безэкипажных катеров ВСУ был потерян патрульный корабль ЧФ проекта 22160 «“Сергей Котов”, экипаж жив».

Успешный опыт экипажа «Сергея Котова» в отражении атак беспилотников отмечают и «Два майора». Авторы канала пишут, что этот патрульный карабль был «один из всех, кто трижды именно что дрался с БЭК» и «очень плохо, что в третий раз все так сложилось».

«Но здесь видно, что именно дрался, за что всему экипажу, каждому офицеру, мичману, матросам уважение. Вот они — пример настоящих моряков ЧФ РФ. Командир Котова — настоящий Русский Моряк и Настоящий Командир Корабля. С таким я лично готов в любой ад пойти», — говорится в сообщении телеграм-канала.

Военкор Юрий Котенок пишет, что «Сергея Котова» подбили «с четвертого раза», поскольку «корабль трижды отбивался от беспилотников противника в прошлом году, уничтожая их на подходе огнем штатного вооружения».

«Сергей Котов» — третий серийный патрульный корабль (корвет) проекта 22160, был спущен на воду в январе 2021 года, прошел ходовые испытания в 2021 году и пополнил состав Черноморского флота в конце июля 2022 года. Назван в честь участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза контр-адмирала Сергея Николаевича Котова. Численность экипажа судна достигает 80 человек.

Экс-депутат Госдумы и полковник авиации в отставке Виктор Алкснис в своем телеграм-канале «Черный полковник» выражает уверенность в том, что случившееся с «Сергеем Котовым» — это следствие «неспособности ЧФ противодействовать украинским морским беспилотным катерам и защитить свои корабли».

«Корабль уничтожен. Нужно отвечать. Принимать меры по дальнейшему обеспечению безопасности всех кораблей ЧФ РФ (улучшать вооружение и устанавливать новые модули)», — рассуждают авторы канала «Фронтовая птичка».

Ведущий программы «Время покажет» на Первом канале Анатолий Кузичев выражает сожаление по поводу того, что «не уберегли» новый корабль «с кучей современных технологий, средств и возможностей». По его мнению, теперь «никаких вариантов кроме того, чтобы лишить то, что останется от Украины, выхода к морю, нет».