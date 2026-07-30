В Москве задержаны председатель совета директоров и основной владелец ГК «Эфко» Валерий Кустов, а также гендиректор АО «УК “Эфко”» Евгений Ляшенко, сообщают СМИ. В пресс-службе «Эфко» сообщили RTVI, что в Сети появляется «много непроверенной и неподтвержденной информации», отметив, что коллектив выражает поддержку задержанным, отдельно упомянув директора по стратегическому развитию Владислава Романцева.

«30 июля стало известно о задержании нескольких сотрудников компании “ЭФКО”. Коллектив “ЭФКО” выражает слова поддержки каждому из них, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. <…> В связи с произошедшими событиями в сети появляется много непроверенной и неподтвержденной информации. Мы убедительно просим не педалировать распространение слухов, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации», — подчеркнули в компании.

Первым о задержании Кустова и Ляшенко сообщил РБК со ссылкой на источники. Позднее эту информацию подтвердили ТАСС и РЕН ТВ.

В Мещанском районном суде Москвы подтвердили поступление материалов. РБК пишет, что обоим фигурантам вменяют мошенничество в особо крупном размере, а следствие просит отправить их под стражу на два месяца.

Накануне по этому же делу Мещанский райсуд арестовал директора по стратегическому развитию группы Владислава Романцева и заместителя директора по развитию Екатерину Кустову. Им вменяют ч. 4 ст. 159 УК РФ. Вместе с ними под стражу отправили замначальника управления беспилотных систем и робототехники Минпромторга Аллу Половченю; ей вменяется растрата в особо крупном размере по ч. 4 ст. 160 УК РФ.

По данным «Коммерсанта», дело может быть связано с предполагаемыми махинациями при производстве гражданских беспилотников. Издание также писало, что расследование связано с бывшим топ-менеджером «Эфко» Юрием Козаренко — экс-главой компании «Транспорт будущего».

В мае 2026 года его арестовали по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере, а апелляция на арест была отклонена. РБК утверждает, что именно это расследование вывело следствие на нынешних фигурантов.

ГК «Эфко» существует с 1994 года. Как отмечал «Коммерсантъ», состав ее соучредителей не раскрывается, а основным владельцем считается Валерий Кустов. По данным Infoline, в 2025 году группа заняла третье место по объему бизнеса в пищевой отрасли России после PepsiCo и «Русагро», а ее консолидированная выручка составила 344 млрд рублей.

Материал подготовлен при участии Бориса Шибанова