Киберадвокат Саркис Дарбинян* в эфире RTVI рассказал, как уголовное дело против основателя Telegram Павла Дурова может отразиться на пользователях мессенджера.

«Прямой связи между сервисом и его судьбой и судьбой самого фаундера нет», — сказал Дарбинян*. Однако если Telegram признают экстремистской, террористической или нежелательной организацией, это повлечет риски для пользователей, предупредил адвокат.

«В таком случае для пользователей будет очень много рисков, связанных с оплатой премиум-подписок, звездами, ведением каналов и так далее», — пояснил Дарбинян*.

К примеру, если Telegram признают экстремистской организацией, любое ведение канала будет незаконным, сообщил адвокат.

«Мне кажется, власти очень долго тормозили с этим и не рисковали переводить Telegram в какой-то нелегальный по российскому закону статус, потому что это порождает последствия и для огромного количества чиновников, депутатов и близких [к власти] людей, которые вполне активно вели все эти годы каналы, имеют многомиллионную аудиторию и, кажется, тоже не готовы так просто с этой аудиторией и с этим наработанным цифровым активом распрощаться», — добавил Дарбинян*.

29 июля ФСБ России сообщила, что основателю Telegram Павлу Дурову заочно предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности (ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ), он «объявляется в международный розыск».

ФСБ заявила, что администрация Telegram не удаляет каналы, чаты и боты, которые, по данным Лубянки, используют украинские спецслужбы, террористические и экстремистские организации для подготовки диверсионно-террористических актов, массовых убийств и кибермошенничества в России.

Как утверждает ФСБ, сотрудники украинских спецслужб под видом девушек знакомились с российскими мужчинами через сервис знакомств «Дайвинчик/Leo», получали от них геолокацию желаемого места встречи (как правило, у крупного торгового центра или другого социально значимого объекта), убеждали оплачивать билеты в кино, на концерты или подарки по фишинговым ссылкам.

Затем, как говорится в заявлении ФСБ, через зарубежные мессенджеры с россиянами связывались другие сотрудники украинских спецслужб, выдававшие себя за российских силовиков. Они сначала заявляли россиянам, что их деньги поступили на счета ВСУ, а координаты были использованы Киевом для планирования ракетных ударов и беспилотных атак, а затем под угрозой уголовного преследования склоняли запуганных жертв к нападениям и поджогам.

30 июля Дурова внесли в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

Между тем австралийское Управление уполномоченного по вопросам электронной безопасности подало иск в Федеральный суд против Telegram, обвинив платформу в систематическом отказе удалять террористический и экстремистский контент. Компании грозит штраф на сумму до $54,6 млн австралийских долларов ($38 млн США).

По данным австралийского регулятора, в Telegram длительное время оставались доступными видеозаписи терактов в мечетях Крайстчерча в 2019 году и стрельбы в супермаркете в Буффало в 2022 году, а также кадры казней, совершаемых боевиками «Исламского государства»**. Власти утверждают, что такой контент способствует радикализации пользователей и используется для планирования атак.

В августе 2024 года Дурова задержали в аэропорту Парижа и после четырех дней допросов предъявили ему обвинение в пособничестве преступлениям, которые совершаются в Telegram, и отказе предоставлять данные силовым органам. Позже основателя мессенджера отпустили под залог в €5 млн.

* внесен Минюстом в реестр иноагентов

** Организация признана в России террористической и запрещена