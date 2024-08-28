Основателя Telegram Павла Дурова взяли под «судебный надзор», ему предъявлены обвинения в шести правонарушениях. Об этом говорится в пресс-релизе парижской прокуратуры, который имеется в распоряжении RTVI.

В ведомстве отметили, что бизнесмен обязан внести залог в размере €5 млн, при этом покидать территорию Франции ему запрещено. В документе говорится, что после освобождения Дуров будет обязан два раза в неделю посещать полицейский участок.

Согласно документу, основателю мессенджера предъявлены следующие обвинения:

— сговор с целью управления онлайн-платформой для осуществления незаконных сделок в составе организованной группы;

— отказ в предоставлении по запросу уполномоченных органов информации или документов, которые необходимы для разрешенного законом прослушивания;

— соучастие в правонарушениях в виде предоставления доступа данных для пользователей, связанных с мошенническими схемами, распространяющих детскую порнографию, а также осуществляющих незаконный оборот наркотиков;

— отмывание средств в результате преступлений или правонарушений в составе организованной группы;

— оказание криптологических услуг без декларирования соответствия;

— поставка и импорт криптоинструментов, которые не выполняют функции аутентификации и контроля конфиденциальности без предварительного декларирования.

В 23:58 мск РИА Новости сообщило, что Дуров освобожден из-под стражи и покинул здание суда в Париже на частном автомобиле.

Арест Дурова

Павла Дурова задержали вечером 24 августа по прилете во французский аэропорт Ле Бурже из Азербайджана. Максимальный срок предварительного содержания бизнесмена под стражей составлял 96 часов и истек вечером 28 августа.

Днем 28 августа основателя Telegram освободили из-под стражи, чтобы доставить в суд для допроса. Судья должен был либо предъявить Дурову официальные обвинения, либо отпустить его.

Расследование, в рамках которого задержали Дурова, было открыто еще 8 июля в отношении «неназванного лица» по обвинению в 12 правонарушениях, заявляла парижская прокуратура.

Речь идет, в том числе, об отказе передавать правоохранительным органам информацию и документы, соучастии в распространении и хранении детской порнографии, распространении наркотиков и хакерских программ, организованном мошенничестве, преступном сговоре.

По данным Politico, французские власти еще в марте 2024 года выдали ордер на арест Дурова. В розыск также объявлен его брат Николай, утверждает издание. Ордера были выданы после того, как Telegram не ответил на судебный запрос об идентификации одного из пользователей.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону весной 2024 года Дуров сообщил, что Telegram игнорировал запросы от правительств, которые считал нарушением свободы слова и вмешательством в частную жизнь. Предприниматель также признавался, что старается не приезжать в страны, которые являются «крупными геополитическими игроками», поскольку их власти проявляют повышенное внимание к Telegram.

Газета Le Figaro сообщала, что после задержания Дурова были допрошены сопровождавшие его в полете телохранитель и спутница. Позже их отпустили. Имя девушки, прилетевшей вместе с Дуровым, не называлось, предположительно речь идет о криптокоуче Юлии Вавиловой.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя задержание Дурова, заявила, что французское руководство «бесцеремонно растоптало международные нормы в сфере защиты свободы слова и выражения мнений». Она также призвала международные организации «выполнить свой мандат по защите свободы слова» и осудить действия властей Франции.

Президент республики Эмманюэль Макрон заявил, что задержание Дурова не связано с политикой. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что без серьезной доказательной базы по делу Дурова «будет налицо прямая попытка ограничения свободы коммуникаций» или «даже прямого запугивания руководителя крупной компании».